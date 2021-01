Na Moravu se po celý rok hrnuly nejen zlaté, stříbrné a bronzové medaile, ale také úctyhodných 29 velkých zlatých a 20 platinových medailí. Šampiony tam lze najít v každé vinařské oblasti.

„Medailové zisky pak korunovalo 28 titulů šampiona, tedy ocenění pro vína mimořádné kvality, která ve svých kategoriích nenašla konkurenta,“ řekl ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec.

Francie se poklonila Moravě

Hned čtyři šampiony, tedy nejlepší vína svých kategorií, si odvezli moravští vinaři ze Štrasburku. Jedno z nejvýznamnějších ocenění (Le Prix Vinofed) za nejlepší suché bílé víno soutěže Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg a zároveň ocenění pro nejlepší suché Chardonnay soutěže získalo Chardonnay RESERVA 2017, pozdní sběr z B/V vinařství z Ratíškovic.

Nejlepším suchým Tramínem soutěže byl vyhlášen Tramín červený 2018, výběr z hroznů ze stejného vinařství, a ještě Rodinnému vinařství Vican přidalo ocenění za nejlepší suchý Pinot Gris pro Rulandské šedé 2019, výběr z hroznů.

Moravská vinařská vlna spláchla Vídeň

Největší úspěch co do počtu zaznamenala moravská a česká vína ve Vídni, ze soutěže AWC Vienna si odvezla neuvěřitelných 311 medailí. Včetně Ocenění dobré kvality (Seal of Approval) tak získali naši vinaři na jedné z největších soutěží vín na světě úctyhodných 414 ocenění. Na této soutěži také dosáhli naši vinaři největšího počtu zlatých medailí a to 60.

Titul v nejprestižnější kategorii bílých vín na soutěži Vinalies Internationales v Paříži získala Pálava, výběr z hroznů 2018, viniční trať U Venuše z Vinařství Volařík.

Šampion, kam se podíváš

Na mezinárodních vinařských soutěžích se letos mimořádně dařilo moravskému B\V vinařství z Ratíškovic. V září získalo ocenění pro nejlepší bílé víno soutěže na Concours Mondial de Bruxelles v Brně. V říjnu pak přidalo také ocenění za nejlepší suché bílé víno na mistrovství světa bílých vín ve Francii, v rámci Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg.

Mimo to obdrželo ještě za svá vína 27 medailí na soutěži MUNDUS VINI v Německu a dalších 30 medailí v Hong Kongu. Vše završilo ziskem šampiona v cenové kategorii 7,01-10,99 dolarů na izraelském Terravinu.

Na mezinárodní soutěži Chardonnay du Monde uspělo moravské Chardonnay z rodinného vinařství Josef Valihrach z Krumvíře a stalo se absolutním šampionem soutěže.

