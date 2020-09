Štír

Venuše ve Lvu vám příliš nepřeje. Chcete-li aby se to zlepšilo, měli byste na chvíli zapomenout na povinnosti a pracovní tlak a věnovat se lásce a pohodovým odpočinkovým činnostem. Dobře zvažte, co je pro vás v tuto chvíli důležitější a co můžete ztratit.