Býk

Ochlazení vztahu je viditelné, ale zatím je v mezích. Říkáte si, že to protějška určitě přejde. Dávejte si pozor na možné hádky kvůli něčemu, co nelze definovat. Nejlepší bude, když se nad to povznesete. Ono to určitě nějak dopadne. Zatím vyčkávejte.