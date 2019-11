Pavel pociťoval nevolnost, posadil se na schody a upadl do bezvědomí. Jeho partnerka Hana zavolala na tísňovou linku 155 a především běžela pro pomoc k sousedovi, profesionálnímu a současně místnímu dobrovolnému hasiči Marku Hunkařovi.

„Já nevím, co by bylo, kdyby soused Marek nebyl zrovna doma. Na nic nečekal, ani sekundu nezaváhal, a byť je sám po operaci kolene, doběhl a ihned začal s masáží srdce,“ popsala paní Hana začátek boje o Pavlův život.

Pomohl defibrilátor

Dalším důležitým okamžikem byl fakt, že Markovi kolegové ze sboru dorazili za pět minut s automatizovaným externím defibrilátorem (AED).

Perfektní souhra Marka neúnavně masírujícího Pavlovo srdce, střídání se s jeho kolegy a také dvojnásobný výboj přístroje AED sehrálo zásadní roli. „Navázali jsme na resuscitaci a rozšířili péči. Přibližně po půl hodině se nám podařilo obnovit krevní oběh. Byla to velká úleva a já musím říct, že šlo o skvělou spolupráci všech zúčastněných,“ shrnula lékařka jihomoravské záchranky Sylva Havelková.

Pavel se už usmívá

Pavla přepravil vrtulník na Koronární JIP Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, kde se mu dostalo neodkladné péče. Po pár dnech se jeho stav natolik zlepšil, že dokonce poslal svou fotografii s palcem nahoru. Usmívající se Pavel přitom prodělal akutní infarkt myokardu.

„Jedno vím ale jistě. Všichni tito lidé byli ve správný čas na správném místě! Každého jednoho z nás může potkat neštěstí a nikomu to nepřeji. Ale bez těchto obětavých lidí by to bylo asi všechno jinak. Jestli je slovo děkuji dostačující, pak říkám děkuji! Díky Marku, díky páni hasiči, díky posádko záchranky,“ vzkázala obětavým zachráncům Hana.

