V potyčku s opilcem se zvrhl výjezd brněnských záchranářů do městské části Židenice. Posádka jela ošetřit ženu, kterou trápily bolesti břicha. Jenže zákrok dopadl úplně jinak.

„V průběhu vyšetřování pacientky napadl našeho zdravotníka agresivní a silně podnapilý muž, který se také nacházel v místě bydliště pacientky,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Posádce se nakonec podařilo agresora zpacifikovat ještě před příjezdem policejní hlídky. I tak napadený záchranář utrpěl pohmoždění páteře a povrchové poranění hlavy.

„Ještě v noci však musel být vystřídán ve službě naším inspektorem provozu, nyní mu byl lékařem doporučen klid na lůžku,“ dodala Bothová.

Napadení na denním pořádku

K podobným útokům dochází podle mluvčí pravidelně. „Nejčastěji se potýkáme s vulgarismy, kopáním, škrábáním, ale i kousáním či pliváním. Naši zdravotníci se hlavně snaží předejít vyhrocení situace, tedy aby k útoku vůbec nedošlo, snaží se uklidnit pacienta či jeho okolí. Hledají cestu, jak se v klidu domluvit,“ poznamenala Bothová.

VIDEO: Jihomoravští záchranáři naučili resuscitovat i malé děti.

délka: 01:00 Video Jihomoravští záchranáři naučili resuscitovat i malé děti. Hynek Zdeněk, blesk.cz

„Pokud však ke konfliktu přece jen dojde, můžeme zvolit adekvátní sebeobranu, nebo se zavřít do sanitky. Útočník – někdy je jich i více – sice pak často do našeho vozu bouchá a kope, ale posádka je v relativním bezpečí do příjezdu přivolané policie,“ dodala mluvčí.

Záchranáři se tak často dostávají do situace, kdy jedou pomáhat, ale paradoxně se musejí bránit.