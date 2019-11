Zpět

Obrovský úspěch slaví brněnský šéfkuchař Radovan Zajíček (45). Ve Washingtonu si převzal ocenění Europe Chef of the Year a byl zařazen do TOP 10 kuchařů celého světa největší hotelové sítě planety Marriot International. O ceny The Award of Culinary Excellence přitom soutěžilo přes 900 šéfkuchařů z celé planety.