Loni v lednu nastoupila jako první Češka na legendárním Dakaru do závodu motocyklistů. Aby vůbec mohla startovat, vzala si na to hypotéku! V závodě se jí nadmíru dařilo. Po deváté etapě byla v soutěži žen na fantastickém druhém místě.



„Byla jsem na tom dobře. Na třetí v pořadí jsem měla náskok osmi hodin. Zbytečně jsem proto nechvátala. Devadesát kilometrů před cílem desáté etapy jsem ale najela oběma koly v řečišti na kámen zahrabaný v písku. Neustála jsem to a spadla,“ zavzpomínala na loňský Dakar Novotná.



Gabriela Novotná si vyzkoušela školu smyku na brněnském polygonu.



Nechtěla etapu vzdát

Při pádu dopadla na rameno. „Bolelo to jako čert a dělalo se mi špatně. Věřila jsem ale, že to nebude nic vážného,“ řekla. S vypětím všech sil zvedla motorku, sedla na ni a pokračovala v závodě. V cestě jí stály vysoké duny. Ještě několikrát spadla a nadřela se, než přes ně motorku přetlačila. Do cíle dojela zcela vyčerpaná.



V cíli etapy musela okamžitě na lékařské vyšetření. „Lékaři zjistili, že mám špatně zlomenou klíční kost a musím hned na operaci. Vypadlo mi celé rameno a nefungovala lopatka. Tím jsem na Dakaru skončila,“ zavzpomínala Novotná. Ale rozhodně ne na vždy!

Chystá se na další závod

Letos jí se startem na Dakaru pomohli sponzoři a dojela až do cíle. „Je to neopakovatelná zkušenost a jsem za ní moc ráda. Věřím, že mi pomůže v dalším závodě, kterým bude v červenci Silk Way Rally, považovaná mnohými za nejtěžší závod světa. Pojedu na stejné motorce, jak na Dakaru. Jen jsme tam vyměnili spojku a udělali drobné změny,“ upřesnila závodnice.



Na Silk Way Rally ji čeká různorodý terén. „Největší obavy mám z písku. Ten se tady nikde nedá natrénovat. Nejblíže až v Africe. Naopak se nebojím bahna. V tom jsme my Češi a Slováci dobří,“ přidala se smíchem.

Škola smyku ji nadchla

Ve čtvrtek si na brněnském polygonu zkoušela, jak jí to jde s autem. „Na závodech bych do něj nesedla, leda jako navigátorka, protože v navigaci jsem opravdu dobrá,“ řekla s úsměvem a vzápětí dodala: „I když tělo by přesedlání z motorky do auta určitě uvítalo. Mám už tolik zranění, že to už ani nepočítám,“ přiznala.



Auto ale používá Novotná v občanském životě často. „Škola smyku je prospěšná a nejen pro mne. Podle mne by určitě nebylo od věci, pokud by byla určitou nadstavbou nad autoškolu. Prospělo by to snížení nehodovosti na silnicích,“ doplnila postřeh Novotná a rozjela se opět do vodní tříště zdokonalovat smyky.