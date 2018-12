Kvapil se vrací na motocykl: Odstartuje v Africa Eco Race, po trase původního Dakaru

Závodník Lukáš Kvapil si plní další sen a po dvou letech se vrací jako motocyklový závodník – a rovnou na start extrémního vytrvalostního podniku Africa Eco Race, který se jede po trase původní Dakar Rallye, s cílem právě v senegalském Dakaru. Během roční přestávky, kterou Lukáš Kvapil vyplnil rekonvalescencí, tréninkem i účastí na Dakar Rallye 2018 jako člen doprovodného týmu, dal dohromady sebe, svoji kondici, nový tým i techniku, tak aby již 1. ledna 2019 mohl stanout na startu 1. etapy. Od 1. do 13. ledna jej tak čeká 12 náročných etap Marokem, Mauretánií a Senegalem s tradičním cílem – u Růžového jezera, na severním břehu Dakaru. Pro Lukáše Kvapila tak bude 11. ročník Africa Eco Race další velkou zkouškou a zkušeností – sebe, týmu i techniky.

„Jsem rád, že po více než roce budu moci opět zažít pocit ze závodění plný adrenalinu, napětí, překonávání vlastních možností i radosti z každého zdolaného kilometru a každé projeté duny. Nějakou dobu jsem pomýšlel na závodění na čtyřech kolech, ale termíny jsou neúprosné a finanční nároky oproti motorce mnohonásobně vyšší. Když do toho přišla nabídka, kterou jsem nemohl odmítnout, bylo rozhodnuto. Za řídítky motocyklu mám nejvíce zkušeností – a navíc je to pro mě i nejniternější forma závodění, kde jsem nejblíže samotnému terénu,“ říká Lukáš Kvapil.

Když navíc během roku 2018 překonal i další zdravotní problémy způsobené svým zraněním na Dakar Rallye 2017, jeho sen usednout znovu do sedla motocyklu začal nabírat reálnější podobu.

Závodník Lukáš Kvapil si plní další sen a po dvou letech se vrací jako motocyklový závodník – a rovnou na start extrémního vytrvalostního podniku Africa Eco Race, který se jede po trase původní Dakar Rallye. | Archiv Mototechny

Lukáš absolvuje extrémní dálkový vytrvalostní závod Africa Eco Race na motocyklu Husqvarna FE 450 Rallye. Jedná se přímo o dakarský speciál, který nepotřebuje sám o sobě žádné úpravy. Důležité je nastavení podvozku, které má přímo na míru.

Aktuálně má Lukáš Kvapil za sebou trénink v Tunisku, kde si mohl vyzkoušet motocykl, tým i celou techniku, a který podle jeho slov vyšel na jedničku. „Testování v Tunisku bylo od začátku do konce naprosto senzační. Trochu jsem měl sám ze sebe strach – usednout po dvou letech na motocykl, ale je to jako jezdit na kole, to se prostě nezapomene. Nikdy jsem nebyl v lepší formě, všechno se skvěle sešlo. Fyzická příprava byla výborně načasovaná a motorka je naprosto dokonalá,“ dodává Kvapil.

Lukáš Kvapil je rovněž ambasadorem značek AAA AUTO a Mototechna, které ho v jeho závodních ambicích podporují. „S Lukášem spolupracujeme již druhým rokem a jsme rádi, že můžeme spolu s ním ukázat, že i sériově vyrobené automobily dokážou pokořit nehostinné africké podmínky a terén. Lukáš sice v letošním roce pojede primárně jako závodník na motorce, ale opět se na cestu vydá s doprovodnou flotilou automobilů z Mototechny,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, kam patří právě značky AAA AUTO a Mototechna.

Závodník Lukáš Kvapil si plní další sen a po dvou letech se vrací jako motocyklový závodník – a rovnou na start extrémního vytrvalostního podniku Africa Eco Race, který se jede po trase původní Dakar Rallye. | Archiv Mototechny

Připomeňme, že Africa Eco Race je extrémní dálkový vytrvalostní závod, který se jede napříč Marokem, Mauretánií a Senegalem, s cílem v Dakaru. Závod, jehož 11. ročník se v lednu 2019 uskuteční, se jede po původní trase Dakar Rallye, kterou závodníci absolvovali před přesunutím podniku do jižní Ameriky, právě před 11 lety. Letošní Africa Eco Race bude mít 12 etap, kdy 1. etapa připadá na 1. ledna a poslední na 13. ledna. Oficiální start závodu je stanoven na 30. prosince 2018, kdy se závodníci potkají v Monaku, a následující den, na Silvestra, je čeká přesun na trajektu do Maroka.

Kdo je Lukáš Kvapil

Lukáš Kvapil je motocyklový a automobilový závodník, člen Vojenské policie a Armády ČR, kterého motory, rychlá kola a závodní dráhy provází celý život. Za sebou má zhruba 50 000 ujetých závodních km na motocyklech, 60 absolvovaných závodů i start na Dakar Rallye 2017. V roce 2018 se Lukáš na Dakar Rallye vrátil v rámci média týmu, aby fanouškům zprostředkoval pohled do zákulisí a přenesl jim pocity jezdců na nejnáročnější dálkové rallye, kterou absolvoval s vozem Ford Ranger od společnosti Mototechna Praha. V roce 2019 se však vrací opět na motocykl, kdy jako závodník stane na startu Africa Eco Race, který se jede po původní trase Dakar Rallye, jež se jezdila právě v Africe. Pro více informací navštivte profil Lukáše na Facebooku.