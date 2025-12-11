Poskytne vám jasný přehled o tom, které výrobky nejlépe obstály ve spotřebitelských testech. Dále si přečtete, jaké nepravosti a nešvary odhalil Sherlockův pes a na co všechno si musíte dát v obchodech pozor, abyste se zbytečně nenechali nachytat na falešné slevy a jiné marketingové fígle.
● Jaké výrobky právem získaly pečeť kvality
● Jak rozpoznat skutečnou slevu od falešné
● Na čem výrobci a prodejci šidí spotřebitele
Prezidentka potravinářské komory o slevách: Češi už neznají reálné ceny. Před čím varuje? Bára Holá