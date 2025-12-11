Poskytne vám jasný přehled o tom, které výrobky nejlépe obstály ve spotřebitelských testech. Dále si přečtete, jaké nepravosti a nešvary odhalil Sherlockův pes a na co všechno si musíte dát v obchodech pozor, abyste se zbytečně nenechali nachytat na falešné slevy a jiné marketingové fígle.

● Jaké výrobky právem získaly pečeť kvality

● Jak rozpoznat skutečnou slevu od falešné

● Na čem výrobci a prodejci šidí spotřebitele

Máslo skokově zlevnilo. Odborníci ale varují: Je bez chuti a jen na pečení!?

Letošní cena másla. Loni atakovala 100 korun.

 

Prezidentka potravinářské komory o slevách: Češi už neznají reálné ceny. Před čím varuje? Bára Holá

 

Autor: Michal Protivanský