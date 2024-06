Snídat, nebo nesnídat? Věčné téma. Velký průzkum stravování ukázal, že lidé v Česku první jídlo, které by mělo být základem denního jídelníčku, stále zanedbávají. Proč se ráno najíst?

Ten, kdo vynechá snídani, spořádá během dne, a hlavně pak večer, větší porce s vyšší energetickou hodnotou. Roste tím riziko nadváhy a zvyšuje se hladina cholesterolu. „Je to i kvůli tomu, že tito lidé, pokud tedy nedrží přerušovaný půst, celkově kašlou na jídelníček a nehlídají si výživové hodnoty,“ vysvětlil Blesku výživový specialista Petr Havlíček. Snídaně je podle něj velmi důležitá pro ty, kteří jsou ve stresu nebo málo spali. „Je to zkrátka energie do celého dne,“ říká.

A co má dělat ten, kdo po ránu nedokáže pozřít ani kousek rohlíku? „Problém je často v tom, že si na snídani neumíme udělat čas. Je dobré si tedy buď přivstat, nebo si vzít jídlo s sebou do práce a někde v koutku v klidu si ho sníst,“ dodal Havlíček s tím, že pokrm musí mít správný poměr všech důležitých živin, jako jsou bílkoviny, tuky i sacharidy.

Proč nejíme zdravě?

Oproti zbytku Evropy se Češi mnohem méně často řídí výživovou hodnotou jídel. Také méně dbají na vyváženou stravu. Zabývá se jí pouze 62 % z nás. Při výběru, kde obědvat, hraje nabídka zdravých jídel nejméně důležitou roli. Preferujeme spíše cenu, vzdálenost a denní nabídku.

Kdo snídá, vybírá si mléčné výrobky, džemy a med, cereálie, vejce a slané pečivo buď s kávou, čajem či vodou. Autor: BAROMETR FOOD

Připlatíme si o 66 % víc

Pečivo se šunkou, kaše s mlékem či jogurtem, káva, čaj, džus nebo kakao. Náklady na suroviny, z nichž se skládá typická česká snídaně, stouply za rok o 66 %. Nejdramatičtější nárůst cen je podle indexu Breakfast Commodity u kakaa, které zdražilo o 281 %. Druhé v pořadí je vepřové maso, základ šunky, za které si meziročně připlatíme o 71 % víc.

Obědváme nejraději těstoviny, rýži či brambory s masem, k tomu pijeme vodu, limonády nebo nealko pivo. Autor: Barometr food

Monika Absolonová (47) před premiérou Judy: Jak si hlídá figuru? A odměna na Krétě!

Fotogalerie 5 fotografií Kdo snídá, vybírá si mléčné výrobky, džemy a med, cereálie, vejce a slané pečivo buď s kávou, čajem či vodou. Autor: BAROMETR FOOD