Novinka potěší fanoušky už 18. dubna! „Já vím, trvalo mi to. Tahle kniha je pointou; k jejímu hlavnímu sdělení celá trilogie směřovala. A když jsem ji teď při korekturách znovu a znovu četla, s úlevou jsem si uvědomila: ano, tohle jsem chtěla říct,“ vyznává se na sociální síti Karin Lednická, která patří k nejčtenějším českým autorkám.

Napsat třetí díl bylo podle spisovatelky nejtěžší. „Uplynulý rok jsem strávila v padesátých letech: psací stůl jsem měla obložený historickými dokumenty z let 1945 až 1961, na liště v počítači dobový tisk, v notesech vzpomínky pamětníků... a občas z toho na mě padala taková tíseň, že jsem načas musela přestat psát (i proto to tak dlouho trvalo),“ vysvětluje dále.

Děj novinky bezprostředně navazuje tam, kde ve druhém díle skončil, tedy v červnu 1945, a doplyne do dnů krátce před důlní tragédií na Dukle v červenci 1961. Čtenáři se znovu setkají se všemi postavami. A ještě s něčím navíc. Na přání fanoušků Lednická knihu vybavila i rodovou tabulkou. Přidala také dvě přílohy: jedna se jmenuje Lidé a obsahuje stručné životopisy a fotografie skutečných historických postav, které autorka zakomponovala do děje. Druhá příloha nese název Město a je obrazovým dokumentem zkázy původního města Karviná.

„Takže dnes hlásím hotovo, kniha je odeslána do tiskárny. A teď už si jen můžu přát, aby pro vás byl závěr trilogie četbou poutavou, podnětnou a v něčem snad i poučnou. Jak píšu v závěrečném slovu: kéž by se podařilo rozbořit alespoň část nepravd, mýtů a stereotypů, které nad Karvinském leží. To bych si moc přála,“ uzavírá šťastně Karin Lednická.

