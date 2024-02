Rozhodně se dneska neupejpejte a dejte si pořádně do nosu. Tučný čtvrtek je dnem masa, mastných jídel a sladkého pečiva, zkrátka den povoleného přejídání se. Podle tradice by měl dneska každý sníst tolik (mastného) jídla a tolik piva, co snese, aby byl při síle po celý rok. Mezi oblíbená jídla patří například jitrnice, prejt, jelito, ovar a další zabijačkové pokrmy.

Zvyk od středověku

Nejtypičtějším sladkým pokrmem Tučného čtvrtka jsou koblihy. Zvyk na tento den smažit koblihy ve velkém se udržuje už od středověku a samozřejmě platí dodnes. Smažené koblihy se nejčastěji plní džemem, marmeládou, povidly nebo mákem.

Nevíte, co k obědu?

Pak si dneska dopřejte porci vepřové pečeně s knedlíky a zelím. A samozřejmě to nezapomeňte zapít vychlazeným půllitrem piva. Tenhle zvyk přetrvává v Česku už od 19. století. Předtím se jedla zvěřina, případně se nahrazovala jehněčím, skopovým nebo hovězím. Oblíbeným pokrmem bývala i husa. Poté, co se v 18. století na vesnicích rozšířil zvyk masopustních zabijaček, stalo se tradičním masem vepřové.

Masopustní koblihy

500 g hladké mouky ✔ 35 g droždí ✔ 3 žloutky ✔ 250 ml vlažného mléka ✔ 50 g másla ✔ 50 g cukru krupice ✔ 3 lžíce rumu ✔ 1 špetku soli ✔ trochu čerstvě nastrouhané citronové kůry ✔ džem na náplň ✔ 1 l oleje na smažení ✔ moučkový cukr na posypání ✔ rum a máslo na potření

POSTUP: V misce rozdrobíme droždí, přisypeme lžičku cukru a promícháme do tekuté kašičky. Poté přilijeme polovinu vlažného mléka, přisypeme lžíci mouky, promícháme, zakryjeme utěrkou a necháme 10 minut odstát při pokojové teplotě, aby vzešel kvásek. Máslo smícháme se zbytkem cukru a vymícháme do máslové pěny. Přidáme žloutky, rum, špetku soli a citronovou kůru. Mouku smícháme s kváskem a utřeným máslem. Po částech přiléváme zbytek mléka a vymícháme hladké a nelepivé těsto.

Poté mísu přikryjeme utěrkou a necháme kynout 45 – 90 minut. Vykynuté těsto vyklopíme na pomoučněnou pracovní plochu a rozválíme na placku. Malou skleničkou vykrajujeme kolečka.

Zbylé těsto ještě jednou vyválíme na plát a vykrojíme kolečka. Z dalšího zbytku už koblihy neděláme, protože by nebyly nadýchané. Místo toho můžeme vytvarovat například uzly či copy. Kolečko na koblihu zmáčkneme prsty a dáme na něj džem.

Druhé kolečko přiložíme na kolečko s džemem a opět zmáčkneme, hlavně po okrajích, aby se těsto spojilo. Vykrajovátkem koblihu znovu vykrojíme a necháme 10 minut kynout, poté obrátíme a necháme dokynout dalších 10 minut.

V hrnci rozehřejeme olej (koblihy by v něm měly plavat a nedotýkat se dna) a osmažíme z obou stran dozlatova. Necháme okapat od přebytečného oleje, potřeme rozpuštěným máslem s rumem a poprášíme moučkovým cukrem.