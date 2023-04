Marka na konci března čekal návrat ze Santiaga de Chile přes Bogotu, New York do Frankfurtu a poté do Prahy. Poslední noc před návratem a nočním odletem si ale zašel do baru na skleničku a netušil, co ho čeká. „Dal jsem si sklenku s místní holkou, udělalo se mi zle, tak mě doprovodila na hotel. Tam jsem začal zvracet a pak už si nic nepamatuji, protože jsem upadl do bezvědomí,“ popisuje Marek pro Blesk.

Vzbudil se až druhý den, let zmeškal. „Neměl jsem u sebe doklady, peněženku, karty, elektroniku. Byl jsem zmatený a v šoku,“ popisuje Marek, který teď už ví, že naletěl zločineckému gangu, který mu postupně vysál tři bankovní účty. Celkově i s dalšími náklady přišel o 110 tisíc korun.

Byla by to trapná smrt

S pomocí tamních přátel se mu ale naštěstí za tři dny podařilo dostat domů. „Ještě čtvrtý den mi lékař našel v moči stopy uspávacích prášků. Ale žiju a můžu být rád, že mám silné tělo, které zvládlo látky, které do mě dostali. A že jsem se neudusil zvratky někde v Chile na hotelovém pokoji, což by byla hodně trapná cestovatelská smrt,“ říká Marek a přiznává, že celý zážitek pro něho byl dost traumatický.

„Nečekal jsem, že se mi to může stát. Myslel jsem, že udělám chybu a uklouznu někde na ledovci, nebo se rozsekám někde v zatáčce, ale tohle nebylo příjemné,“ vypráví muž, který intenzivně cestuje už od roku 2017 a rozhodně tedy není žádným cestovatelským zelenáčem.

Marek Balicki na letišti po prožité hrůze na hotelu v Chile. Autor: Záchranář na cestách

Na kole po Japonsku

Nejprve vyrazil na skládacím kole z Evropy do Japonska, pak žil necelý rok na Filipínách, kde se naučil freediving a postavil si vlastní loď, kterou tuto zemi proplul. Následovalo 15 měsíců na Novém Zélandu v dodávce, poté přejezd Austrálií na městském skútru. Tam ale dobrodruha zastavila pandemická opatření proti koronaviru.

S nešťastným závěrem své cesty po Jižní Americe je už vyrovnaný, teď se snaží upozorňovat ostatní cestovatele na možná rizika. Aby se něco podobného nestalo i jim…. Rozhodně to však není lehké.

„Myslím, že pokud to organizovaná skupina dělá už delší dobu, mají to velmi vymyšlené a ohlídat každou sekundu své pití je téměř nemožné. Varováním může být první nevolnost nebo neobvykle rychlý pocit opilosti. Pak nezbývá, než se co nejrychleji dostat do bezpečí s pomocí kamarádů, policie, recepčního, nebo zavolat někomu blízkému,“ přemýšlí Marek.

Poslouchejte instinkty

A radí i další prevenci. „Snažte se poslouchat svoje vlastní instinkty, přemýšlejte, kde a s kým se setkáte, a pokud je to možné, mějte kolem sebe dobré kamarády a navzájem se hlídejte. Bohužel toto se děje ve velké míře i u nás v Česku,“ upozorňuje Marek.

Pořád však ještě dobře neví, jak uchránit peníze, pokud už k takovému případu dojte. „Jako jedna z variant se mi jeví mít další účet, který nebudu mít jako mobilní aplikaci v telefonu a také nebudu mít pro tento účet bankovní kartu. Tudíž případní pachatelé nebudou mít jak zjistit, že tento účet existuje. Ale je to složité a já se stále snažím najít někoho, kdo se v této problematice opravdu vyzná,“ přiznává cestovatel.

Přednášky i hledání práce

Marek teď opět žije ve své obytné dodávce a několik měsíců bude sloužit jako soukromý zdravotnický záchranář. Také domlouvá termíny cestovatelských přednášek napříč republikou. Nebrání se ale ani jiné práci, kterou teď bude opravdu potřebovat. „Dělám soukromé zdravotnické zajištění sportovních a kulturních akci, mohu nabídnout zážitkové kurzy první pomoci, učit freediving, pomoci jako lezec při práci ve výškách,“ vypočítává Marek.

Plňte si sny

Až se jeho konto zase naplní, určitě opět vyrazí na cesty. „Svět je velký, určitě hodlám cestovat. Samotná událost byla jen jeden z mnoha náročnějších okamžiků na cestách, ale to k tomu patří, a naštěstí převládají ty hezké chvíle a zážitky. Na celém světě jsou lidé dobří i zlí. Nechci žít ve strachu před těmi zlými, ale je dobré na ně pamatovat,“ říká sympaťák a ostatním dobrodruhům vzkazuje:

„Rad bych povzbudil ostatní k plnění vlastních snů. Žijeme jen jednou a nechci litovat něčeho, co jsem neudělal. Když to nevyjde, je z toho zkušenost, když to vyjde, tak se plní sen.“

