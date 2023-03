Hra čísel však není úplně jednoduchá. Toto datum v sobě obsahuje i jednu jedničku, která sice není vidět, ale pokud si sečteme všechny číslice 2+3+3+2+0+2+3, vyjde nám mezisoučet 15 a po jeho sečtení životní číslo 6.

„Ač se to na první pohled nezdá, datum v sobě skrývá ze součtu dne i pětku a další pětku z mezisoučtu životního čísla, takže všechna čísla vzniklá z dnešního data jsou 1x jednička, 3x dvojka, 2x pětka, 1x sedmička a navrch ještě 1x nula z roku," upozorňuje numeroložka Zuzana Pavelková. Ovlivňují nás tak nejenom čísla daná dnem narození, ale i skrytá čísla vzniklá dopočítáním životního čísla a mezisoučtu dne a roku.

Pro lepší názornost datum zapsané numerologicky:

23 . 3. 2023

(5) (3) (7)

mezisoučet: (1)(5), životní číslo (6)

Nehádejte se, řešte lásku

Datum 23. 3. 2023 podle numeroložky obecně na každého z nás působí zvýšenou zodpovědností, která se nejvíce projeví přizpůsobením se v práci, nebo v rodině, hlavně tam, kde se vyžadují vetší povinnosti.

„Těm, kteří řeší problémy, doporučuji prokázat smířlivost. Dnešek se hodí k navázání nového spojenectví, k přijímání návštěv, ale nehodí se k dlouhým cestám. Doporučuji také zdržet se otevření soudního procesu nebo rozpoutání konfliktu,“ radí Zuzana Pavelková.

Den pod vlivem životního čísla šest bývá velmi často klíčový pro lásku či nové spojení. Ale funguje to i naopak! „Pokud už dlouho přemýšlíte nad rozchodem nebo ukončením něčeho, co vám nevyhovuje a nebylo by to jen náhlé rozhodnutí, je dobré to udělat právě dnes,“ upozorňuje Pavelková.

Šestkový den se hodí také lidem, kteří o sebe rádi dbají a velkou pozornost věnují svému zdraví a vzhledu. „Ale doporučuju opatrnost při nakládání s financemi, které může být otřeseno právě »srdečními záležitostmi«,“varuje numeroložka.

Nezávislá a společenská šestka

Lidem dnes narozeným, zvláště ženám, přinese toto datum sexuální problémy, za které často sami ani nebudou moct, neboť se budou do milostných vztahů zaplétat nechtěně. „Osudové šestky musí uzavřít manželství v raném věku, protože později těžko hledají partnera,“ popisuje Pavelková.

Povahou je šestka nezávislá, ale i velmi společenská. Dává schopnost být dobrým vypravěčem. Lidé se životním číslem šest rádi cestují a také milují dobrá jídla. Jsou sentimentální, mají ve zvyku neustále se probírat vzpomínkami na dávnou i nedávnou minulost.

Jisté je, že nesnáší pozici poddaného, nebudou se podřizovat a nezavazují se, ale v práci jsou spolehliví a metodičtí. Zákony, které jim přijdou nesmyslné, porušují a nerespektují je, ale mají svůj vlastní kodex, kterým se řídí a nepřekračují ho.

Neschopnost vyjádřit city

Předmětem zájmu lidí se životní šestkou jsou okultní vědy, magie a nadpřirozené síly. Předností je smysl pro zodpovědnost, oddanost až služebnost. Vývoj lidí s životním číslem šest je poznamenán zodpovědností a smyslem pro pořádek. Partnerství, rodina a domov jsou základem jejich úspěchu. Mají smysl pro obchod a jsou obdařeni estetickými a uměleckými vlohami.

Jednička z mezisoučtu životního čísla vyjadřuje rezervovanost, odstup, tvrdohlavost, mlčenlivost a neovlivnitelnost druhými. „Lidé, kteří se dnes narodí, anebo již mají ve své numerologické mřížce jen jednu jedničku, o svých citech nemluví, mají potíže se zformulováním a vyjádřením slovy toho, co cítí. Na věci se dívají jenom z jednoho úhlu pohledu a nechápou pocity druhého.

Neztrácí kontrolu nad svým jednáním, drží si od druhých odstup. V krajních případech dokážou projevit své city prostřednictvím jiné osoby. Nikdy nic nezmění kvůli přání někoho jiného, jenom kvůli sobě,“ popisuje numeroložka.

Vícečetné dvojky v datu 23. 3. 2023 přinášejí zvýšené intuitivní schopnosti, zbystřenou schopnost vnímání, takže trvá určitý čas, než tito lidé dojdou ve svém pozorování tak daleko, že se naučí vybírat z přijatých informací to nejpodstatnější.

„Ještě jedno upozornění – dvojky rády provokují k milostným dobrodružstvím, a proto může mít majitel dvojek potíže zachovat věrnost. A zajímavé na tom je, že tito lidé to nevnímají jako nevěru, jen si tímto způsobem užívají život,“ vysvětluje Pavelková. Nula vedle dvojky dodá zvýšenou senzibilitu, hojivou moc a intuici spolu s větší potřebou harmonie, míru a spolupráce.

Čvančarová nebo Čapek

Dvě trojky, ze dne a z roku, dávají zvýšené schopnosti dedukce a logického uvažování, schopnost domýšlet věci a situace daleko dopředu. U lidí se dvěma trojkami, speciálně u starostlivých matek, se můžete dočkat věty: „Máš na sobě čisté prádlo? Co kdyby se ti něco stalo…“ Chovají se tak trochu jako černé kroniky. Vždy počítají s tím nejhorším.

Dvě dopočítané pětky způsobují od útlého dětství záchvaty vzteku, jejich majitelé občas propadnou zuřivosti i v dospělém věku. Dokážou být podráždění, panovační, trápí je bolesti hlavy, mívají zažívací potíže a může u nich dojít i k obtížím s dechem. Ale pokud jde o houževnatost, jsou nepřekonatelní.

Citlivá sedmička

Jedna dopočítaná sedmička je součtem čísel letošního roku a obecně vyvolává velkou potřeba zapojit se aktivně do všeho, co člověk dělá. Sedmička je současně jedním z nejcitlivějších a nejcitovějších čísel. Dává schopnost vcítit se do problému druhých, a ať už o tom jejich nositel ví, či neví, dává léčitelské schopnosti. Všichni lidé se sedmičkou potřebují k životu aktivitu a pohyb, jinak nemají stání a začnou se nudit. Mají společnost rádi, hlavně si potrpí na veselé společníky.

„Závěrem přidám pár příkladů známých osobností, pro lepší představu, jakými schopnostmi jsou obdařeni lidé narození 23.3. Je mezi nimi velké množství herců, režisérů, fotografů a učitelů. Patří sem malíř a spisovatel Josef Čapek nebo třeba Jitka Čvančarová, Kateřina Kornová, Jitka Schneiderová," uzavírá Zuzana Pavelková.

