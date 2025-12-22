„Když víme, že epidemie běží, často opravdu stačí několik jednoduchých kroků, které zásadně sníží riziko, že z běžné návštěvy bude hospitalizace,“ říká MUDr. Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a primář infekčního oddělení.

5 doporučení lékařů

  • Pokud máte příznaky, návštěvu odložte. I zdánlivě „lehké nachlazení“ u mladšího člověka může být u seniora nebo chronicky nemocného spouštěčem těžkého průběhu.
  • Setkávejte se v menších skupinách a kratší dobu. Místo jedné velké návštěvy zvažte více menších - případně spojení na dálku.
  • Větrejte. Krátké, intenzivní větrání během návštěvy je jednoduché a velmi účinné opatření.
  • Zvažte respirátor v situacích s vyšším rizikem. Například při cestě MHD, v přeplněných obchodech, v čekárně u lékaře nebo při kontaktu s nejzranitelnějšími (například při návštěvě v domově pro seniory)
  • Chraňte rizikové pacienty i po svátcích. S chřipkou je důležité zůstat doma a nenosit ji do práce ani do rodiny.

Unikátní záběry vědců poprvé odhalily: Toto je okamžik, kdy dostanete chřipku!

Podívejte se, jak virus chřipky napadá živé buňky. Doslova po nich surfuje.

Kdy je třeba zpozornět?

Zvláštní pozornost je namístě při přetrvávající horečce, dechových obtížích, dehydrataci a výrazné slabosti - u seniorů a chronicky nemocných je vhodné kontaktovat lékaře včas, i při zdánlivě lehkém průběhu onemocnění. „U rizikových pacientů se komplikace mohou rozvinout velmi rychle. Pokud má rodina pochybnosti, je lepší krátká telefonická konzultace s lékařem než vyčkávání,“ doplňuje MUDr. Pavel Dlouhý.

Ohleduplnost místo paniky

Hygienici v prosinci opakovaně upozorňují na růst nemocnosti a potřebu základní ohleduplnosti v době epidemie. ČLS JEP tento přístup podporuje a zdůrazňuje, že nejúčinnější prevencí je zodpovědné chování každého z nás. „To nejdůležitější je přitom velmi jednoduché: když jsem nemocný, zůstanu doma. Je to nejlepší ochrana pro prarodiče, chronicky nemocné i pro celý zdravotní systém,“ uzavírá MUDr. Pavel Dlouhý.

Česko na prahu trojí epidemie: Útočí žloutenka, covid i chřipka

Česko na prahu trojí epidemie: Útočí žloutenka, covid i chřipka.

 

Video
Video se připravuje ...

Viroložka o zákeřné chřipce K v Česku. Hrozí plné nemocnice? Blesk

 

Fotogalerie
5 fotografií
Primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý.
Primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý.
Autor: Blesk:Martin Pekárek