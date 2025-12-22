„Když víme, že epidemie běží, často opravdu stačí několik jednoduchých kroků, které zásadně sníží riziko, že z běžné návštěvy bude hospitalizace,“ říká MUDr. Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a primář infekčního oddělení.
5 doporučení lékařů
- Pokud máte příznaky, návštěvu odložte. I zdánlivě „lehké nachlazení“ u mladšího člověka může být u seniora nebo chronicky nemocného spouštěčem těžkého průběhu.
- Setkávejte se v menších skupinách a kratší dobu. Místo jedné velké návštěvy zvažte více menších - případně spojení na dálku.
- Větrejte. Krátké, intenzivní větrání během návštěvy je jednoduché a velmi účinné opatření.
- Zvažte respirátor v situacích s vyšším rizikem. Například při cestě MHD, v přeplněných obchodech, v čekárně u lékaře nebo při kontaktu s nejzranitelnějšími (například při návštěvě v domově pro seniory)
- Chraňte rizikové pacienty i po svátcích. S chřipkou je důležité zůstat doma a nenosit ji do práce ani do rodiny.
Kdy je třeba zpozornět?
Zvláštní pozornost je namístě při přetrvávající horečce, dechových obtížích, dehydrataci a výrazné slabosti - u seniorů a chronicky nemocných je vhodné kontaktovat lékaře včas, i při zdánlivě lehkém průběhu onemocnění. „U rizikových pacientů se komplikace mohou rozvinout velmi rychle. Pokud má rodina pochybnosti, je lepší krátká telefonická konzultace s lékařem než vyčkávání,“ doplňuje MUDr. Pavel Dlouhý.
Ohleduplnost místo paniky
Hygienici v prosinci opakovaně upozorňují na růst nemocnosti a potřebu základní ohleduplnosti v době epidemie. ČLS JEP tento přístup podporuje a zdůrazňuje, že nejúčinnější prevencí je zodpovědné chování každého z nás. „To nejdůležitější je přitom velmi jednoduché: když jsem nemocný, zůstanu doma. Je to nejlepší ochrana pro prarodiče, chronicky nemocné i pro celý zdravotní systém,“ uzavírá MUDr. Pavel Dlouhý.
