Narušení spánku a biorytmu
Posun času o jednu hodinu narušuje přirozené cirkadiánní rytmy, které řídí spánek, bdělost i hormonální rovnováhu. Tělo reaguje podobně jako při cestování mezi časovými pásmy – tzv. mini jet lagem – to znamená nespavost nebo předčasné probouzení.
Pokles nálady a energie
Kratší dny a nedostatek přirozeného světla mají negativní vliv na tvorbu serotoninu a melatoninu - hormonů, které řídí náladu a spánek. To může vést k pocitům únavy, apatie a k zimní depce.
Zvýšené riziko zdravotních problémů
Stres z narušeného spánku i denního rytmu zvyšuje krevní tlak. Tím se zvyšuje riziko srdečních příhod, infarktu nebo mrtvice. U některých lidí se také zhorší imunita.
Biochemička o zrušení střídání času: Evropa k tomu časem dospěje. Jaký by měl platit? Kateřina Vavřínová, Lukáš Červený
Porucha soustředění, motivace a výkonnosti
Změna režimu vede k nižší koncentraci, zpomaleným reakcím a chybováním. V tomto období je zaznamenán i vyšší počet pracovních úrazů i dopravních nehod.
Psychologické a sociální dopady
Někteří lidé se hůře přizpůsobují na dřívější tmu. Mívají pocit izolace, zimní „ponorky“ nebo úzkosti. Přechod na zimní čas narušuje i společenský rytmus, protože večerní aktivity se omezují kvůli nedostatku světla.
Jak minimalizovat negativní dopady
Upravte denní režim: Využívejte co nejvíce denního světla, např. plánujte venkovní aktivity ve světle.
Zlepšíte spánkovou hygienu: „Vytvořte si klidné, tmavé místo na spaní; omezte modré světlo z obrazovek večer, dodržujte stabilní spánkový cyklus,“ doporučuje zdravotní ředitelka OZP MUDr. Jitka Vojtová.
Pravidelně cvičte: Stačí cca 30 minut denně.
Dbejte na zdravou stravu: Vyvážená strava a dostatek vody může podpořit vaši celkovou pohodu.
Relaxujte: Meditace, hluboké dýchání pomohou zvládat stres spojený se změnou času.
Využijte pomoci odborníka: Máte-li pocit, že je toho na vás moc, můžete využít i odbornou podporu (např. benefity od pojišťovny).
Buďte trpěliví: Změny nepřijdou přes noc. Ale pokud budete tyto zásady dodržovat, přizpůsobení se novému režimu přijde postupně a efektivně.
Zruší EU střídání času?
V médiích se objevily spekulace, že střídání času by mohlo skončit už v roce 2025, ale oficiálně se zatím členské státy na konkrétní změně nedohodly. Nadále tedy platí, že poslední říjnovou neděli se hodiny posouvají zpět na zimní čas, a na jaře naopak na letní. V roce 2026 se má téma znovu otevřít a řešit.