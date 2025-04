Představa, že všichni kuřáci v obavách o své zdraví s neřestí skončí, je naivní. I z toho důvodu se lékaři a další odborníci přiklánějí ke schůdnějšímu řešení – potřebu nikotinu lze řešit méně rizikovým způsobem.

Stále častěji se skloňuje pojem „harm reduction“ – strategie snižování rizik. V rámci ní hrají významnou roli alternativní nikotinové produkty, jako jsou elektronické cigarety, nikotinové sáčky či zahřívaný tabák.

„Alternativní tabákové a nikotinové výrobky, které se užívají jinak než kouřením spalovaného tabáku, mají potenciál obrovskou zdravotní zátěž významně snížit,“ říká Viktor Mravčík.

„Přechod na bezdýmové alternativy má svá rizika,“ dodává prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie VFN s tím, že velmi často dochází ke zvýšení dávky samotného nikotinu. I malý pokles rizik má ale podle něj smysl. Jak to vidí ostatní?

Odborníci: Je lepší přejít na alternativu, než pokračovat s cigaretami

„Nejlepší je, když kuřák přestane kouřit zcela,“ říká doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D., přednosta 1. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN. „V situaci, kdy není schopen ukončit svůj návyk, je přechod na alternativní produkty lepší řešení.“ Podle něj tyto výrobky obsahují méně než deset procent rakovinotvorných látek oproti běžným cigaretám.

Význam strategie harm reduction potvrzuje i kardiolog prof. MUDr. Petr Neužil, CSc. Ze své praxe upozorňuje, že uživatelé zahřívaného tabáku vykazují méně komplikací souvisejících s ischemickou chorobou srdeční. Zároveň ale dodává, že by bylo dobré mít ještě podrobnější údaje.

MUDr. Cyril Mucha ze Společnosti všeobecného lékařství ČLS připomíná, že v medicíně platí princip menšího zla: „Pokud se člověk nemůže zbavit kouření, je lepší využít nízkorizikovější alternativy.“ Zároveň upozorňuje na nutnost regulace a kontroly kvality zejména u elektronických cigaret.

Data mluví jasně

„Dostupné důkazy hovoří jasně: Přechod z kouření na užívání alternativního výrobku znamená pro kuřáka krok směrem k lepšímu a delšímu zdraví,“ říká vědecký poradce Úřadu vlády doc. MUDr. Viktor Mravčík. Odmítá přístup, který zamlžuje informace pod hesly typu „všechno škodí“.

Podle prof. Miovského je situace z odborného hlediska jednoznačná: „Pokud je něco méně rizikového, pak je to lepší cesta pro daného člověka, jeho rodinu i společnost.“ Dodává, že věda může upřesňovat čísla, ale základní rámec je jasný – produkty bez spalování jsou méně nebezpečné.

Zdravotní pojišťovny souhlasí?

„VZP dlouhodobě podporuje strategii snižování rizik, která je dnes vládní politikou,“ říká PhDr. Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP ČR. Podle něj jde o přístup opřený o vědecké důkazy, jehož efektivita se prokázala v praxi – například ve Velké Británii a ve Švédsku, kde se tímto způsobem výrazně snížil počet kuřáků v populaci.

Dodává, že i v Česku lze dosáhnout podobných výsledků, pokud se tento přístup podaří rozšířit do praxe, například i do ordinací lékařů. „Ve VZP bychom také měli usilovat o to, aby naše preventivní programy na odvykání kouření reflektovaly principy strategie snižování rizik,“ uzavírá Duškov.

Stoupající obliba mezi mladými a riziko závislosti

Součástí veřejné debaty je i rostoucí počet mladých lidí – a to i těch, kteří nikdy předtím nekouřili – kteří s těmito výrobky začínají. Průzkum NAUTA z roku 2023 ukazuje, že elektronické cigarety užívá alespoň jednou měsíčně 11 % lidí, mezi mládeží to je ale 30 %. A na tento problém opakovaně upozorňuje Ministerstvo zdravotnictví i Státní zdravotní ústav.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zdůrazňuje, že prevence závislostí musí být společným úkolem celé společnosti a že ochrana dětí a dospívajících před vznikem závislosti na nikotinu je klíčovou prioritou.

