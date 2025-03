Způsobů, jak se přeregistrovat, je několik. Můžete vše vyřešit online, ale i osobně na pobočce nebo písemně vyplněním klasického papírového formuláře.

Jak postupovat dál?

Přeregistrace je zdarma a je možné ji provést vždy ve dvou obdobích roku. Pokud stihnete podat přihlášku k nové zdravotní pojišťovně do konce března, stanete se jejím klientem k 1. červenci.

Jak je to se změnou pojišťovny u dětí?

Změnu zdravotní pojišťovny za dítě do 18 let provádí jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.

Kde je potřeba změnu nahlásit?

Po změně zdravotní pojišťovny jste povinni tuto skutečnost do osmi dnů nahlásit zaměstnavateli, dále praktickému lékaři a doporučujeme obeznámit s tím například další zdravotnická zařízení s již naplánovanými zákroky či vyšetřením. V případě dětí je třeba informaci nahlásit ve škole či školce. Lidé v evidenci uchazečů o zaměstnání tuto změnu oznámí úřadu práce.

Co hraje roli při výběru pojišťovny?

Roli by měla hrát nejen nabídka benefitů, ale i to, zda ve svém okolí budete mít zajištěnou potřebnou zdravotní péči. Jinými slovy, zda lékaři, k nimž pravidelně či občas docházíte, mají i s nově vybranou zdravotní pojišťovnou uzavřenou smlouvu. V opačném případě by vás po změně pojišťovny totiž odmítli dále registrovat.

Na co si dát pozor?

Pokud máte u své původní zdravotní pojišťovny evidované nějaké dluhy na pojistném nebo třeba penále či pokuty, měl byste je s původní zdravotní pojišťovnou řešit, aby nedošlo k prohlubování problému a nárůstu dlužné částky.

Benefity za tisíce

Jak je na to s nabídkou příspěvků a bonusů naší největší zdravotní pojišťovna? „VZP má pro své klienty benefitů několik desítek, od pár set korun až po několik tisíc. Na rozdíl od většiny ostatních pojišťoven nemá zaveden žádný celkový limit pro jejich čerpání. Příspěvky je tedy možné různě kombinovat.

K těm nejoblíbenějším patří dvě tisícovky na dětské sportovní kroužky nebo 5 000 korun pro novopečené maminky,“ vypočítává mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

