Tyto symptomy si většina lidí s možností nádoru na plicích spojí, ne však řadu dalších možných projevů. Některé jsou hodně překvapivé, jako třeba změna vzhledu prstů.

Ošetřujícího pneumologa nebo praktika by měl vyhledat každý (kuřák i nekuřák), kdo kašle nebo se mu špatně dýchá bez zjevné příčiny, jako jsou infekce dýchacích cest, a potíže u něj přetrvávají déle než obvykle či se zhoršují. Je důležité potíže s dýcháním a kašlem nepodceňovat.

TYPICKÉ I ATYPICKÉ SYMPTOMY

 Nádor na plicích se projevuje nejčastěji kašlem, dušností nebo sípáním, pacient může vykašlávat krev.

 Pokud nádor prorůstá do plic nebo tlačí na nervy v hrudníku, může způsobovat bolest na hrudi, zádech, ramenou.

 Jestliže nádor utlačuje a poškozuje nervy ovládající hlasivky, dochází k chrapotu.

 Rakovina plic může oslabovat imunitní systém, čímž je organismus náchylnější k infekcím a hůře s nimi bojuje.

 Paličkovité prsty způsobuje zvýšený průtok krve do plic produkce hormonů a růstových faktorů. Právě to vede zadržování tekutin a otokům, včetně zvětšení konečků prstů. otoku v obličeji nebo krku může dojít tím, že nádor stlačuje nebo blokuje horní dutou žílu. To vede k nahromadění krve v hlavě a krku.

 Potíže s polykáním nebo bolest při polykání může vznikat růstem nádoru v průdušnici či jícnu. Zvětšené lymfatické uzliny mezihrudí mohou tlačit na jícen nebo průdušnici.

Program pro kuřáky

Před dvěma roky byl spuštěn Program časného záchytu rakoviny plic určený silným kuřákům. O vstup do něj mohou u praktického lékaře nebo pneumologa projevit zájem současní i bývalí kuřáci, kteří kouřili po dobu 20 let denně 20 cigaret nebo 40 let 10 cigaret denně. Pneumolog je pak odešle na nízkodávkové CT, to odhalí i malý nádor který se neprojevuje a jde operovat. Více informací na www.prevenceproplice.cz