Sestřičky (†11,†13) smetla povodeň v Texasu: Když je našli, držely se za ruce.

Sestry byly na návštěvě u prarodičů v texaském Huntu na břehu řeky Guadalupe. V časných ranních hodinách 4. července oblast zasáhla blesková povodeň. Brooke (†11) a Blair (†13) spaly ve srubu s prarodiči, když voda začala zaplavovat dům.

„Bratra překvapilo, že když vstal z postele, podlaha už byla pod vodou. Vůbec to nebylo slyšet, protože déšť byl strašně hlasitý,“ popsala jejich teta Jennifer. Pokud by se rodiče dívek neprobudili, mohla záplava připravit o život i je. Otec s matkou byli ubytovaní jen o několik domů dál. Když si uvědomili, co se děje, snažili se dostat ke srubu, ale hladina už byla příliš vysoko. Kolem půl čtvrté ráno Brooke poslala zprávu: „Miluju vás.“ Byl to její poslední kontakt s blízkými.

Otec vzbudil dva sousedy, čímž jim také zachránil život. Půjčil si kajak a pokusil se doplout k domu, kde byly jeho dcery a rodiče. Proud byl však příliš silný. Těla obou dívek byla později nalezena u města Kerrville, asi 15 kilometrů od místa, kde zmizely. „Když je našli, držely se pevně za ruce,“ popsala jejich teta emotivně na příspěvkové platformě GoFundMe.

Pohromu přežil pouze jeden ze dvou rodinných psů, který se nějakým způsobem dostal z okna a vyšplhal až k sousednímu domu na kopci přes zaplavenou silnici. Druhý pes zemřel. Prarodiče Charlene a Mike Harberovi zmizeli beze stopy. Rodina je stále hledá. „Prosím, pomozte nám najít moje rodiče, abychom mohli najít klid a přivést je domů,“ prosí zoufalá Jennifer.