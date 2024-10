Nejlepší je nekouřit, protože kouření zabíjí. To ví většina z nás. A vědí to i kuřáci! Jenže seknout se závislostí na nikotinu není tak jednoduché, jak se mnozí domnívají. Ošklivé obrázky na krabičkách, stále vyšší cena, zákaz příchutí nebo stejnost obalů nemusejí být důvodem, proč se zlozvykem skončit.

Co ale lze, je zmírnit dopady na vlastní zdraví. Každý pátý Čech umírá na nemoci a příčiny související s tabákem nebo alkoholem. „Máme spolehlivé důkazy, že alternativní nikotinové produkty produkují řádově mnohem méně zplodin než klasické cigarety nebo obecně spalovaný tabák,“ říká mezinárodně uznávaný odborník na drogové závislosti, doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

„Platí to v různé míře u elektronických cigaret, u zahřívaného tabáku a nikotinových sáčků. Tyto produkty jsou mnohem méně škodlivé než klasické cigarety a jsou také účinné v odvykání kouření,“ dodává.

V ČR je už nyní patrný trend snižování kouření a zvyšování užívání nikotinových alternativ. To se v budoucnu projeví snížením zdravotní zátěže v důsledku kouření.

Testováno v redakci

Deník Blesk v rámci projektu Blesk Ordinace vyzval dobrovolníky mateřské společnosti CNC, aby si nechali otestovat množství oxidu uhelnatého v dechu. A výsledky byly překvapivé.

Testovat se nechali nekuřáci, kuřáci i uživatelé alternativ. Nejvyšší úroveň vydechovaného oxidu uhelnatého (CO) dosahovali kuřáci klasických cigaret. Přístroj měří koncentraci CO v dechu a plicích, přičemž v zelených číslech se pohybují nekuřáci a uživatelé alternativ.

Do hodnoty 6 ppm (počet částic CO na milion) je stav člověka v pořádku, výše už se dostává do oranžové a následně červené zóny a znamená to, že v těle je nezdravá míra oxidu uhelnatého.

■ Hodnoty CO u kuřáků – 12, 13, 22, 12, 20, 19

■ Hodnoty CO u uživatelů alternativ – 6, 1, 1, 2, 2, 2, 0, 1, 5

Dotazník Blesku: Copak jsem to za kuřáka?

Co je oxid uhelnatý

Jde o značně jedovatý plyn, který vzniká při spalování (paliva, dřeva, tabáku v cigaretách apod.) Při inhalaci do plic se dostává do krevního oběhu a snižuje schopnost krve roznášet po těle kyslík. To pak negativně ovlivňuje činnost srdce, svalů i mozku. Maximální přípustná hodnota znečištění ovzduší ve městech EU je 8,5 ppm.

Nekuř, prosím!

Možná jste se už několikrát pohádali, možná už vám partner opakovaně lhal, že se svým zlozvykem seknul. Zlobit se moc nepomáhá. Podle tvrzení odborníků až 70 % kuřáků by chtělo přestat, ale závislost na nikotinu je silnější. Jak podpořit partnera, aby to zvládl?

Netlačte na něj, místo toho ho v rozhodnutí a snaze přestat maximálně podporujte. A klidně i opakovaně.

Připravte se společně na situace, které budou pro kuřáka obtíženě zvládnutelné (káva bez cigarety, oslavy apod.).

Nezlehčujte abstinenční příznaky – nervozitu, vztek. Mějte na paměti, že kouření je závislost!

Mezikrok nebo i řešení pro ty, kteří se cigaret nevzdají, může být přechod na alternativní způsoby kouření.

Vyhledejte některé z Center léčby nikotinové závislosti.

