Zákaz příchutí do e-cigaret se nakonec konat nebude. Nechtějí ho jak poslanci, tak nakonec ani ministerstvo zdravotnictví. Výrobci ale teď přicházejí s vlastním návrhem regulací, který by měl lépe chránit děti a kuřákům ponechat bezpečnější alternativu k běžným cigaretám.

Šok zažily v Česku statsíce lidí v létě, když zjistily, že by se v zemi měly zakázat příchutě do e-cigaret. Návrh vyhlášky už mělo ministerstvo zdravotnictví připravený a poslaný do připomínkového řízení. Proti chystané normě se pak začaly psát petice a poslanci z výboru pro zdravotnictví se chytali za hlavu. Šlo totiž podle nich o neporozumění jejich stanovisku, ve kterém jen chtěli lepší ochranu dětí.

„O zákazu příchutí ale nebyla řeč,“ řekla Blesku šéfka výboru Zdenka Němečková Crkvenjaš (47, ODS). Mluvčí rezortu Ondřej Jakob dokonce redakci sdělil, že o plošném zákazu příchutí nikdy ani řeč nebyla, přestože vyhláška chystaná byla.

Podle Němečkové Crkvenjaš by se však měla na jednom z příštích výborů její příprava definitivně zastavit po dohodě s koaličními stranami a ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (64, TOP 09).

Konec medvídků?

Teď ale přicházejí výrobci za zákonodárci s vlastním návrhem samoregulace, aby ztížili přístup k e-cigaretám dětem a zároveň ponechali státu možnost příjmů do státního rozpočtu ve výši 6 až 8 miliard korun. „Mezi hlavní body návrhu patří přísné postihy za prodej výrobků nezletilým, omezení barevné a grafické atraktivity pro děti (např. znázornění ovoce na obalu), ale také omezení nabídky pro děti atraktivních příchutí – gumoví medvídci či cukrová vata,“ píše Komora elektronického vapování.

Balení by pak podle nich mělo jasně obsahovat grafické upozornění, že produkt nelze prodávat osobám do 18 let. Revizi vyhlášky by měl parlamentní výbor pro zdravotnictví projednávat na některém z nadcházejících zasedání.

