Nepříjemné dlouhodobé zvonění, pískání, hučení či šelest v uších... Polovina lidí to zažije aspoň jednou, desetinu to trápí celoživotně! Vědci sice přesně neznají důvody jevu, odborně nazývaného tinnitus, a zatím ani neexistuje univerzální lék, nová metoda objevená americkými vědci ale slibuje naději na pomoc! Jak?

V České republice se počet osob trpících tinnitem odhaduje zhruba na 700 tisíc, některé studie mluví až o 10 či dokonce 15 % populace! Třeba v USA je to až 30 milionů lidí. U zhruba 1 % z nich jde o tak závažný problém, že nejsou schopni běžného života...

Pacienti tento stav popisují jako zvonění či hučení v uších, někteří hovoří o bzukotu či cvakání. Vědci se domnívají, že tyto potíže způsobuje přehnaná aktivita buněk zpracovávajících zvukové vjemy.

»Přecvičení« mozku

Vědci vyvinuli léčebnou metodu nazývanou bimodální neuromodulace. Při ní má pacient nasazená sluchátka, z nichž se ozývají nejrůznější ruchy, a zároveň dostává jemné elektrické impulzy do jazyka či jiných částí těla. To by mělo dotyčnému pomoci soustředit se na zvuk ze sluchátek a nevnímat projevy tinnitu. Jde vlastně o jakési »přecvičení« mozku.

Pacienti, kteří metodu podstoupili, podle studie popisují výrazný ústup symptomů. „Je to jako zázrak. Opravdu vám to změní život,“ tvrdí Susan Rivasová z Colorada. Ta trpěla chronickým tinnitem posledních 20 let. Herečka Jana Bernášková: 2 roky boje s nemocí! Spustil ji covid dodává. Americký lékař James Henry se věnuje pacientům trpícím těmito problémy přes 30 let. „Výsledky jsou zajímavé, stále ale zůstávají v teoretické rovině. Mohlo by jít pouze o placebo efekt,“ upozorňuje, že nová metoda je teprve na začátku.