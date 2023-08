Klimatizace může pokazit jak konec prázdnin dětem, tak i rodinnou dovolenou. Mohou za to teplotní šoky a plísně a bakterie ve vzduchu. Na vině jsou špatně vyčištěné klimatizační filtry.

Zdroj respiračních potíží

Pokud se klimatizace pravidelně nečistí, ve vlhkých zásobnících a filtrech rostou nejrůznější mikroorganismy. „Když se pak tyto bakterie a plísně dostanou do vzduchu, mohou způsobit řadu respiračních problémů, včetně alergií, astmatu, zánětu průdušek. A především lidé s kardiovaskulárními chorobami mohou být obzvláště citliví na tyto problémy. Dýchací obtíže způsobené infekcí nebo alergií mohou způsobit zhoršení příznaků srdečních chorob,“ upřesňuje prof. MUDr. Michal Vrablík, garant projektu Srdce v hlavě.

Prof. MUDr. Michal Vráblík, Ph.D. Autor: Jiří Koťátko

Ideální je rozdíl 5 až 6 °C

Je potřeba se vyvarovat velkých teplotních rozdílů. To platí jak pro budovy, ale také pro auta. „Rozdíl by měl být maximálně kolem 5 až 6 °C,“ doporučuje internistka MUDr. Hana Sýkorová z kliniky Health Plus a dodává: „Člověk by si také neměl nechat klimatizaci foukat přímo na sebe, zejména ne přímo na hlavu. Samostatnou kapitolou je zvlhčování vzduchu a pravidelné čištění filtrů v klimatizaci, to už závisí na majiteli objektu,“ připomíná znovu problematickou klimatizaci lékařka.

Lékárníci doporučují

Podle lékárníka Ondřeje Šimandla v posledních týdnech nachlazených lidí hodně přibylo. „Trápí je především bolest v krku, záchvaty kašle a rýma. Doporučuji pít aspoň 2,5 litru tekutiny denně, brát vitamin C a zinek. Na suchý dráždivý kašel si kupte přípravek s léčivou látkou levodropropizinum a na vykašlávání hlenů funguje léčivo s obsahem erdosteinu. Vkaždém případě je potřeba aspoň 2 až 3 dny zůstat v posteli. Pokud se tato viróza z klimatizace nevyleží, mohou se potíže zhoršovat a nemoc může trvat mnoho dnů,“ tvrdí magistr Šimandl.

Trpí i hlas

Proudění chladného vzduchu z klimatizace může působit obtíže i hlasu. „Studený vzduch negativně působí na pohyb řasinkového epitelu v dolních dýchacích cestách, zejména přispívá k jeho zpomalování, což může vést k vysychání sliznic nebo také ke hromadění hlenu v oblasti hrtanu a hlasivek. To vše můžete pocítit jako ochraptění. Úlevu poskytnou nejrůznější volně prodejné cucavé pastilky,“ radí PharmDr. Ivana Lánová.

délka: 01:13.08 Video Video se připravuje ... Jak se ochladit bez klimatizace? Víme, jak na to! Videohub