Zdravotní komplikace dokážou znepříjemnit nejednu dovolenou. Základem každé cesty, ať už do zahraničí, nebo po Česku, je proto dobře nachystaná lékárnička. Podle praktických lékařů by lidé měli lékárničku kontrolovat alespoň jednou do roka, ideálně však před každou cestou, a její obsah vždy přizpůsobit typu dovolené.

1) Co nesmí v lékárničce chybět

Každý si na dovolenou bere jiné léky. Vždy by ale měl zvážit tři věci: kam jede, s kým a co tam bude dělat. Jiné medikamenty jsou potřeba na vysokohorskou túru a jiné pro „válení“ se na pláži. Podle předsedy Mladých praktiků MUDr. Vojtěcha Muchy by však mělo základní vybavení lékárničky na dovolenou kopírovat obsah autolékárničky.

„Je to takové minimum, co bych doporučil úplně každému, když někam cestuje. Tedy obvazový materiál, náplasti a funkční škrtidlo proti krvácení. Přidat ještě doporučuji pinzetu a zkontrolovat, zda máte ostré nůžky,“ říká MUDr. Vojtěch Mucha. I přes to, že je v současné době covid spíše na ústupu, je dobré myslet na respirátor a dezinfekci.

2) Lékárnička do hor i na pláž

Lékárničku je třeba balit s ohledem na typ dovolené. Pokud jsou v plánu hory, stojí za to přihodit náplasti a obvazy či gel na bolest kloubů. Naopak k moři je kromě opalovacího krému dobré přidat i přípravek na popáleniny s obsahem panthenolu. Od věci nejsou přípravky na sražení horečky, léky na průjem či zácpu a probiotika.

3) Léků stačí minimum

Ani s vybavením lékárničky by se to však nemělo přehánět. Především v případě, že je dovolená v místech, kde je snadná dostupnost lékařské péče a lékáren, není potřeba mít s sebou vše. Předejdete tím zbytečnému vyhazování prošlých medikamentů. „Hlavně u léků na kašel, rýmu nebo teplotu je jedno, zda je člověk má nebo je koupí druhý třetí den,“ říká Mucha.

Jiná je situace u léčebných přípravků na průjem, zvracení a další zažívací potíže. Ty je dobré začít brát co nejdříve, zejména pokud se lidé nachází v zemi s horkým podnebím, kde hrozí dehydratace. Aktivní uhlí a rehydratační roztok je proto potřeba mít u sebe vždy.

4) Pravidelné léky

Pokud lidé berou nějaké léčivé přípravky pravidelně, měli by si je zabalit jako první. Většina lidí mívá totiž tyto léky mimo lékárničku, například v ložnici nebo v kuchyni. Mohlo by se tak stát, že na letišti zjistí, že jejich léky zůstaly na nočním stolku.

„Medikamenty, které člověk dlouhodobě užívá, je potřeba brát v dostatečném množství, případně se poradit s lékařem, jak postupovat v případě, že by se chronická choroba zhoršila. Komplikace dlouhodobých onemocnění jsou totiž nejčastější příčinou závažných zdravotních komplikací na cestách,“ říká MUDr. Vojtěch Mucha.

5) Konzultace s lékařem

„Pokud se vyskytnou na dovolené zdravotní komplikace, je možné zkonzultovat tyto problémy s lékařem přes telefon nebo elektronicky,“ říká doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., ze Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

6) Skladování

Lékárnička by měla být označená a dobře dostupná, ale vždy mimo dosah dětí. Léky je potřeba skladovat v suchu a při pokojové teplotě. Kapky a další roztoky zase v lednici. Lékárnička by neměla být vystavena přímému slunečnímu světlu a lidé by ji neměli nechávat ani v autě, ve kterém může být v létě i 50 °C.

7) Antibiotika s sebou?

Pokud lidé uvažují o tom, že si do kufru přibalí i antibiotika, měli by toto rozhodnutí vždy konzultovat se svým lékařem, který je předepíše. „Například kardiaci, pacienti s chronickým onemocněním nebo lidé, kteří jedou do extrémních podmínek, se mohou o vybavení antibiotiky a o tom, kdy je eventuálně nasadit, s lékařem poradit,“ vysvětluje Seifert.

8) Pozor na prošlé léky

Lékárničku by měli lidé zkontrolovat před každou cestou a ujistit se, že léky nepřekročily svou lhůtu trvanlivosti. Prošlé léčebné přípravky totiž mohou způsobit zažívací potíže nebo alergickou reakci.

9) Cesta letadlem

Lidé by měli balit přípravky na bolest hlavy a léky, které užívají pravidelně, do příručního zavazadla. Neměli by přitom zapomínat, že objem roztoků nesmí přesáhnout 100 ml a že je vhodné mít léčivé přípravky v originálních obalech. Pokud jich lidé berou více, měli by požádat svého lékaře o potvrzení, že je užívají.

10) Pojištění a očkování

Zapomínat bychom neměli ani na zdravotní pojištění. Pokud jedeme do exotických zemí, je potřeba se informovat o povinných i doporučených očkováních, například proti malárii v Africe nebo vzteklině v Jižní Americe. Pokud plánujeme dovolenou v Česku, je dobré zvážit očkování proti klíšťové encefalitidě.

„Ze všech zemí EU se klíšťová encefalitida vyskytuje nejvíce právě u nás. Navíc relativně často zanechá trvalé následky a člověk se nakazí ihned po kousnutí klíštětem. Z toho důvodu toto očkování velmi doporučuji,“ dodává MUDr. Vojtěch Mucha.