Býk

Komunikace s nadřízeným a kolegy je odtažitý, a do toho vám schází sebedůvěra. Nedělejte věci na vlastní pěst a vsaďte na kolektivní práci. Uvidíte, že se vám to vyplatí a budete si opět věřit. Jen počítejte s tím, že to nebude hned ze dne na den.