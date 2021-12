Vánoce bývají pro pozůstalé velmi náročným obdobím. Slavení Vánoc má ale smysl i přes to, že člověk aktuálně prožívá těžkou ztrátu, a to nejen kvůli covidu. Možná vás napadlo, že když vám během svátků zemřel blízký člověk, přestanete je úplně slavit, nebo jen kvůli dětem. Co říká terapeutka a krizová poradkyně?

„Uvědomte si, že Vánoce budou v našich životech neustále. Vždyť od listopadu jsou vyzdobené obchody, z televize se řinou informace o svátcích, takže Vánoce ze života nevynecháme. Tedy je to spíš o diskusi, jak by měly vypadat v období truchlení, aby mi přinesly to, co potřebuji. Pro někoho to může být změna prostředí, pro někoho změna zvyků, pro někoho potřeba například jít udělat radost někam a spoustu dalších možností,“ říká ředitelka neziskové organizace Poradna Vigvam Sylvie Stretti.

ZAVZPOMÍNEJTE PO SVÉM

Nikdo neříká, že máte smutek jen tak hodit za hlavu, to ostatně ani nejde. Jednou z cest je část svátků věnovat zemřelému a zavzpomínat si na něj tak, jak vám to vyhovuje.

Kromě běžného zapálení svíčky na hřbitově to může být třeba výlet na místo, které měl rád, uvaření jeho oblíbeného jídla nebo cokoliv dalšího, co vás napadne. „Slýchám, že třeba den před Vánocemi nebo jeden vánoční svátek se rodina zaměří na vzpomínání na zemřelého. Během tohoto času pozůstalí zařazují milé vzpomínky, které mohou i nemusí přinášet smutek,“ říká Stretti.

NEROZHODUJTE ZA DĚTI

„Je důležité, aby se s dětmi o všem mluvilo na rovinu. Ony dokážou vymyslet řešení, které dospělé nenapadne. Bude to platit, i když s nimi sdílíme naše obavy. Z mých osobních i terapeutických zkušeností vyplývá, že když se děti mohly podílet na vymýšlení, co o Vánocích bez blízkého zemřelého, a znaly i obavy a přání rodiče, přišly často s velkými a velmi ohleduplnými nápady. Navíc platí, že aby pro děti Vánoce byly opravdu radostné, musí nějakou radost zažívat i dospělý,“ uzavírá Stretti.

