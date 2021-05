„Dokud nebyl medvědí česnek módní, tak tolik otrav nebylo. I u nás jsou každý rok dvě až tři otravy a já je čekám i letos. Sám ovšem tu záměnu moc nepochopím, protože ten česnekový pach je dobře cítit. Česnekové silice jsou zkrátka výrazné,“ kroutí hlavou RNDr. Jaroslav Klán z Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN.

Jiné lokality

Záměně s jedovatým ocúnem podle něj brání i odlišné lokality, na kterých rostliny vyrůstají. „Medvědí česnek roste v obrovských skupinách ve vlhkých lesích a ocún naopak spíše jednotlivě na polích. Pravda je, že jsou dost vizuálně podobné, ze země prostě koukají dva listy,“ popisuje Klán.

Z jeho zkušenosti vyplývá, že žádná z otrav u nás zatím nebyla smrtelná. „Vždy se to zachránilo až dvoutýdenní hospitalizací v nemocnici."

První příznaky otravy přicházejí rychle a jsou naštěstí dobře rozpoznatelné. „Zhruba do čtvrt hodiny se objeví brnění a hořkost v ústech, dále horkost těla. Za půl hodiny se přidá zvracení, průjmy, později už dojde k poškození ledvin,“ vysvětluje toxikolog.

První pomoc

Jak by měla vypadat účinná první pomoc, pokud dojde k záměně? „První pomoc je zásadní, protože když se udělá včas, tak ten člověk nemusí umřít. V žaludku nám potrava vydrží třeba čtyři hodiny, takže je nutné se co nejdříve vyzvracet, vypít litr čaje a užít velké množství živočišného uhlí. Ale musí to být opravdu včas, dokud se velmi toxický alkaloid kolchicin nevstřebá do organismu,“ varuje Klán.

Konvalinka je spíše mýtus

Jako možná zaměnitelná rostlina s medvědím česnekem se také často uvádí konvalinka, která roste na podobných lokalitách. A záměna prý také může být fatální. Tyto obavy ovšem odborník mírní.

„Konvalinka skutečně obsahuje srdeční glykosidy, ale je jich málo. Myslím, že to je mezi lidmi spíš mýtus. Za třicet let, co se tomu věnuju, po ní nikdo neumřel, ani se těžce neotrávil. Ani děti, které sebraly třeba její plody místo borůvek. S ocúnem se to vůbec nedá srovnat,“ dodává Klán.