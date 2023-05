Prodej nemovitosti bez odborníka se může prodražit. Škody mohou jít do desítek tisíc korun. (autor: Shutterstock)

Prodáváte byt a nechce se vám platit procenta z prodeje realitní kanceláři? Proč ne. Rozhodně se ale do prodeje nepouštějte bez právníka, tedy notáře nebo advokáta. Pár ušetřených tisícovek by se mohlo pořádně nevyplatit. Hlavně pokud se spolehnete na vzorové smlouvy stažené z internetu.

„Může se stát, že smlouva nebude katastrem vůbec akceptována. Pro laika totiž není snadné popsat např. bytovou jednotku v panelovém domě,“ vysvětluje Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR. Za kupní smlouvu, která je katastrem vrácena pro neúplnost, musíte zaplatit i nový správní poplatek.

Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR Autor: Archiv Blesku

Nechte si poradit

Prodej nemovitosti bez odborníka se může prodražit. Škody mohou jít do desítek tisíc korun. „Notář smlouvu nejen sepíše, ale upozorní i na případná rizika a povinnosti – například vyhotovení energetického štítku při prodeji domu,“ vysvětluje Mgr. Neubauer. Řada prodávajících totiž často ani netuší, že povinnost uvést informaci energetické náročnosti budovy ukládá zákon.

Opatrně při přepisu

Extrémní opatrnost je potřeba při přesunu peněz. Rozhodně si pohlídejte, aby nebyl byt přepsaný v katastru na nového majitele dříve, než dostanete peníze za prodej. Kupec by je pak mohl »omylem« zapomenout poslat. Rozhodně vyplatí připlatit si za notářskou nebo advokátní úschovu.

Ta funguje tak, že kupující uloží peníze u notáře nebo advokáta, který prodávajícímu částku vyplatí po zápisu do katastru. Peníze jsou do úschovy složeny na základě písemné smlouvy a jsou pojištěny.

Manžel mě nebaví, rozvod nechce! Poradíte? Odpovědi…

Pozor na hotovost

Prodáváte garáž nebo zahrádku a kupující vám nabízí peníze »na ruku«? Pozor! Hotovostní platby jsou omezené částkou ve výši 270 000 Kč. Pokud přijmete platbu vyšší (klidně i v několika splátkách), porušíte zákon a budete muset dokazovat, že nejde o praní špinavých peněz.

Trvejte na rezervačním poplatku

Má kupující zájem o rezervaci? Nechte si ji zaplatit. Jinak budete ztrácet čas a přicházet o jiné zájemce o koupi, protože kupující si bude moct koupi »beztrestně« rozmyslet. Rezervační poplatek se vyplatí složit do notářské nebo advokátní úschovy.

Sporům zabrání podrobná smlouva

Prodejní smlouvu sepište jasně a velmi podrobně. Mělo by tam být jednoznačně uvedeno, co prodáváte a co si odvezete. Důkladnost se vyplatí, protože pomůže vyhnout se budoucím soudním sporům.

Je dobré vědět...

Při prodeji družstevního bytu nejprve informujte družstvo, a pokud je hodnota bytu vyšší než 5 milionů, máte povinnost oznámit prodej také finančnímu úřadu.

Prodáváte byt či dům s hypotékou? Nejprve o svém záměru informujte banku.