Zatímco dosud mohli pozůstalí dostat jednorázově nejméně 240 tisíc korun, nově už není náhrada určena pevně, ale automaticky se odvíjí od růstu průměrné mzdy v národním hospodářství. Odpovídá jejímu dvacetinásobku, což nyní dělá téměř 670 tisíc korun.

I družka či bratr

Podle novely zákoníku práce odškodnění za »smrťák« nyní mohou získat nejenom nezaopatřené děti, ale i dospělí potomci zaměstnance, kteří se živí samostatně. Peníze vždy dostanou i rodiče zesnulého. Nově už totiž není podmínkou, aby s ním žili ve společné domácnosti. Pokud měl pracovník oba rodiče, částku si rozdělí. Na peníze ale mohou dosáhnout i jiní pozůstalí, jako jsou třeba sourozenci nebo druh či družka.

Podle zákona totiž odškodné náleží i dalším osobám »v poměru rodinném nebo obdobném, které smrt zaměstnance pociťují jako vlastní újmu«.

Zaměstnavatel musí uhradit i náklady spojené s pohřbem. Autor: Profimedia

Peníze i za kóma

Na téměř sedm set tisíc korun mají přitom nárok blízcí i v případě, že pracovní úraz nevedl ke smrti, ale »jen« ke zvláště závažnému ublížení na zdraví. Jde o tragédie, kdy zraněný sice nezemřel, ale je v kómatu, má poškozený mozek nebo je vážně ochrnutý. Nová pravidla tak zohledňují to, že je takto postižený pracovník trvale vyřazen z normálního života. A na bolest a zoufalství tak mohou dostat finanční »náplast« nejen manželé či partneři, ale opět i děti v jakémkoliv věku a další blízcí či příbuzní.

Na co dál mají pozůstalí nárok:

Náhrada »přiměřených výdajů« spojených s pohřbem (např. zřízení pomníku, cestovní výdaje, třetinu obvyklých nákladů na smuteční oblečení) – odečítá se od toho pohřebné.

Zatímco dosud to bylo nejméně 20 tisíc korun, nyní to dělá minimálně 1,5násobek průměrné mzdy, tedy nyní zhruba 50 tisíc, ale zaměstnavatel může poskytnout i víc.

Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, které neuhradila zdravotní pojišťovna.

Peněžitá renta pro vdovy, vdovce a sirotky (pokud zemřelý před svou smrtí poskytoval výživu jedné osobě, pak náhrada činí 50 %, u více osob pak 80 % průměrného výdělku).

Případná náhrada věcné škody na majetku zaměstnance.

Fakta o pracovních úrazech:

* Ročně je jich nahlášeno víc než 46 tisíc, z toho kolem 120 smrtelných

* Nejvíc pracovních úrazů je v pondělí

* Kritická je desátá hodina dopoledne

* Nejčastěji úraz postihne pracovníka ve věku 40 až 45 let

* Polovina úrazů se stane do dvou let od nástupu do nové firmy

* Každý druhý úraz na stroji je důsledkem nedostatečného seznámení s pracovními postupy.

