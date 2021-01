Z pěti let na dva roky se snižují daňové odpisy majetku. „Chceme tímto opatřením letos a příští rok co možná nejvíce podpořit investiční aktivitu českých firem a podnikatelů,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. Odpisy se budou týkat hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

Video Pomoc restauracím či fitkům: 500 Kč na den. Vláda schválila příspěvek podnikatelům s uzavřenými provozy - Blesk Zprávy / ČTK