Probojovat se až do finále, zvítězit a získat titul pivního mistra České republiky. To je cíl všech osmi finalistů, kteří by pro vítězství udělali cokoliv. Vždyť pivo je jejich život, jejich koníček a pro mnohé i práce. A že se občas musí jít i po velmi bolavé cestě si ověřil i jeden z porotců, Aleš Dvořák, sládek pivovaru Budvar...

Jistě znáte přísloví I mistr tesař se někdy utne. V pivním světě by se dalo říct, že i mistr sládek někdy připálí pivo. Porotce Aleš Dvořák sice nepřipálil pivo, ale svou kůži. Možná v pivovaru právě přemýšlel o tom, kdo se stane novým BeerMasterem, když se mu stala nepříjemná, a hlavně bolestivá nehoda. Ani popálená ruka mu ale nezabránila, aby usedl do křesla porotce a společně se svým kolegou Lubošem Kastnerem vybrali čtvrtou finálovou dvojici.

délka: 13:37.12 Video Video se připravuje ... V BeerMasterovi přituhuje: o finalistech je rozhodnuto. Videohub

V posledním z castingových dílů šlo o nervy drásající souboj, který porotci ani diváci ještě nezažili. Bez ztráty jediného bodu nakonec svou cestu za titulem českého pivního mistra odstartovala poslední finálová dvojka: Miroslav Dráb a Lukáš Rychtařík. I když porota z toho úplně nadšená nebyla.

Do finálového kola soutěže BeerMaster Česko se probojovala první žena!

Porotcům navzdory

Miroslav Dráb, sedmý postupující soutěžící, se v senzorickém testu povýšeně ušklíbal nad některými vzorky, což porotce přinejmenším překvapilo. „Já mám rád jen takovou tu pivní klasiku, ne žádné speciály a podobně,“ komentoval ochutnávku Mirek, což se nelíbilo zejména porotci Alešovi Dvořákovi. A dal mu to taky tzv. pěkně sežrat.

Soutěžícího z Mladé Boleslavy napínali porotci až do samého konce a zkoušeli jeho rozpumpované nervy. „Můj protihráč si možná myslel, že s mladým klukem to má v kapse, ale jak je vidět, opak byl pravdou,“ komentoval nakonec sebevědomě své vítězství Mirek. Je jasné, že s jeho povahou to bude v BeerMasterovi ještě docela veselé …

Drobnohledu poroty neuniklo sebemenší zaváhání ani chybička. Najít pivního mistra, který budí respekt, má charisma, rozumí pivu jako nikdo jiný, a ještě je silnou osobností, je nelehký úkol. Už teď je ale jasné, přesně takový člověk stojí mezi finalisty! Kdo to bude? Mohl by to být Mirek, nebo Lukáš, kteří se do finále dostali jako poslední?

To nejlepší nakonec?

Na osmého postupujícího padl nelehký úkol: Předstoupit před porotu sám a senzorickým testem projít jako sólista. Lukáš Rychtařík to ale zvládl na výbornou. Ostatně neměl se čeho bát, s porotou se majitel pražského výčepu Kabelovna evidentně dobře znal. „K tomu, že mám svůj vlastní výčep mě dovedlo to, že jsem strašně dlouho a rád chodil na pivo. Tak jsem si řekl, že by nemuselo být špatný mít svojí vlastní hospodu. A tak to začalo…,“ zavzpomínal finalista soutěže BeerMaster Česko na své gastronomické začátky.

Tělem i duší pivař se značně nervózní prorval do finálové osmičky a už nyní se jistě těší, až se zúčastní pivního roadtripu.

Připomeňte si všechny finalisty a zvolte si svého favorita!

A pozor! Od příštího týdne už půjde o všechno: Začíná boj o BeerMastera 2022!

