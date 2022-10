Moderátorku Martinu Hynkovou-Vrbovou měl Cimický sexuálně napadnout, když s ním natáčela pořad s názvem „Co mám dělat, když…?“ Cimický v něm z pozice odborníka radil mladým lidem, jak se chovat v různých situacích. A to paradoxně i v případech násilí.

Na zprávu o tom, že policisté již odeslali návrh na podání obžaloby známého lékaře, zareagovala Vrbová okamžitě na svém Instagramu. „Je to důležitá zpráva dnešního dne pro nás 28 žen, které tímto procesem procházíme. Je to důležitá zpráva pro ty, co nás chtějí znevěrohodnit, ponížit a umlčet a je to důležitá zpráva pro všechny ty, co co nás podporují a dodávají nám odvahu. Děkuji. Děkuji také všem vyšetřovatelům Policie ČR za jejich mravenčí práci,“ rozepsala se ve čtvrtek krátce poté, co policie informaci zveřejnila na svém oficiálním twitteru.

Podle vyšetřovatelů se Cimický mezi lety 1980 a 2016 dopustil celkem 28 případů znásilnění a vydírání. Jeho jednáním se začala policie zabývat loni na podzim poté, co o své otřesné zkušenosti s ním veřejně promluvila zpěvačka Jana Fabiánová (43).

Klíčová výpověď Jany fabiánové

Právě ona pak Vrbovou inspirovala k tomu, aby se svou zkušeností vyrukovala také. Následky v podobě traumatu si totiž moderátorka prý v sobě nese dodneška.

„V tu chvíli jsem si říkala, to není možný. Já se musím za Janu Fabiánovou postavit, a vlastně i za všechny ty ženy, a říct: 'Já nejsem pacientka. Já jsem moderátorka, a mám stejnou zkušenost jako vy. Takže není možný mě nějakým způsobem degradovat, jakože jsem blázen,'“ uvedla Vrbová v pořadu ČT 168 hodin, když Fabiánovou i další Cimického oběti zasypala vlna kritiky a názorů, že si všechno vymyslely.

»Chytil mě za prsa a chtěl mě líbat«

Vrbovou Cimický podle její výpovědi napadl v 90. letech. Psychiatr měl moderátorku napadnout přímo ve své ordinaci, kde dvojice pravidelně natáčela. „Vlastně v tu chvíli, když jsem si tam sedla, on si sedl za mě, najednou mě zezadu chytil za prsa, tak mě jako povalil, začal mě líbat, snažil se mi dát jazyk do pusy a já jsem tohle teda vůbec nečekala,“ popsala Vrbová.

