V Česku se objevilo superklíště: Je obrovské, umí pronásledovat lidi a má oči

Hyalomma marginatum. Takto se nazývá obrovský členovec, který může na člověka přenášet nebezpečnou nemoc - krymsko-konžskou hemoragickou horečku. Klíště, které je pětkrát větší než klíště obecné, se běžně vyskytuje na jihu a východě Evropy, ale nyní se překvapivě objevilo i v Česku, a to hned na třech místech. Donesli ho sem zřejmě stěhovaví ptáci. Vědci Čechy žádají, aby je o výskytu informovali a případně poslali vzorky.

V srpnu Němci našli devět exemplářů tohoto velkého klíštěte v tamních lesích, jedno z nich neslo nákazu nebezpečné krymsko-konžské hemoragické horečky. Nyní se dostalo i do Česka. „Je to nález zhruba 700 kilometrů severně od normálu. Toto klíště se do střední Evropy dostává na stěhovavých ptácích. Těžko zatím říct, jestli je schopné založit nové populace, nebo není,“ řekl pro Blesk Zprávy David Modrý z Ústavu patologické morfologie parazitologie na brněnské Veterinární a farmaceutické univerzitě.

Právě do tohoto ústavu jedna studentka před pár dny klíště Hyalomma poslala. Za letošní rok jde už o druhý nález, loni se našlo jedno klíště. „Jde o tři izolované nálezy: jižní Morava, severní Čechy, východní Čechy,“ vysvětlil Modrý a dodal, že jeho tým se bude tímto druhem dále zabývat. Chce například zjistit, proč se tady vyskytuje. „Může to být způsobeno oteplováním a změnou klimatu, ale důkaz na to zatím není. Musíme si počkat,“ vysvětlil.

Kromě klíštěte Hyalomma momentálně vědci sledují například výskyt pijáka lužního, což je tajemné klíště přenášející závažné psí onemocnění – babeziózu. V posledních 10 letech se v Evropě rychle šíří a vědci mu chtějí přijít na kloub. „Byli bychom moc rádi, kdyby se lidé do pátrání po obou klíšťatech zapojili. Všechny informace najdou na adrese www.najdipijaka.cz,“ dodal Modrý.

Má oči, hostitele sleduje i desítky metrů

Klíště Hyalomma má proužkované nohy a je výrazně větší než naše klíště obecné, samička může mít při nasátí až 2,5 centimetru. „Je schopno přežívat v podmínkách se širokým rozpětím teploty a vlhkosti, proto je těžké se ho zbavit. Je to dokonce jediné klíště schopné přežívat i ve velmi suchých oblastech s malým počtem hostitelů, proto když ucítí možnost sát krev, dokáže se poměrně rychle pohybovat,“ uvedl pro Blesk Zprávy lékař a epidemiolog Rastislav Maďar.

„Zatímco naše běžné klíště obecné pasivně číhá na povrchu vegetace, Hyalomma se ukrývá v blízkosti půdy a když ucítí hostitele, aktivně a rychle se směrem k němu pohybuje. Svého hostitele může sledovat až desítky metrů,“ popsal Maďar s tím, že klíště reaguje na vibrace, teplotu, vydechovaný oxid uhličitý i vizuální kontakt. Na rozdíl od klíštěte obecného má totiž oči.

Klíště Hyalomma se vyskytuje hlavně na jihu a jihovýchodě Evropy, třeba v Chorvatsku, Španělsku, Turecku, Řecku, na Balkáně nebo na Ukrajině. Ve střední Evropě byl jeho výskyt v minulých desetiletích spíše výjimečný. Klíště přenáší některá závažná onemocnění, především pak krymsko-konžské hemoragické horečky či rickettsiózy.

Nákaza v Česku je nepravděpodobná

Právě horečka před dvěma lety v Madridu jednu osobu zabila. Lék na tuto nemoc zatím není a léčí se pouze příznaky. „Turecko se snažilo vyvíjet vakcínu proti této nemoci, zatím ale není registrovaná. Jedinou možnou ochranou je tak používání repelentů, vhodného oblečení a včasné odstranění přisátého klíštěte,“ popsal epidemiolog Maďar.

Podle obou expertů je ale panika ohledně tohoto onemocnění zatím zbytečná. Na člověka se totiž šíří jen v místech, kde se běžně vyskytuje, což pro Česko neplatí. Teoreticky by sice nakažené klíště mohlo „sednout“ na ptáka a doletět s ním stovky kilometrů, ale takový případ ještě nenastal.

„Velká rizika opravdu nehrozí. Klíště sice přenáší tyto nemoci na člověka, ale jen v místech, kde se běžně vyskytují u zvířat a vytvářejí endemické oblasti,“ uklidňuje vědec Modrý.

Pokud ho najdete, pošlete foto nebo exemplář vědcům: