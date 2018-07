Trafikantka zaúčtovala pozdě nákup za 22 korun. Majitel dostal pokutu 25 tisíc

„Máme víc provozoven, na všech nám proběhlo asi 8 kontrol, z toho jedna, nevím kolikátá byla v řadě, byla takováhle,“ povzdechl si pro Blesk Zprávy Roman Slavík, který má v Praze čtyři trafiky, v jedné z nich se při markování zboží ale spletla prodavačka. „Paní nenamarkovala, obsloužila zákazníka, posléze ho namarkovala k dalšímu zákazníkovi. Zákon ale říká, že na každého zákazníka má být jedna účtenka,“ upřesnil Roman s tím, že kontrolor z obchodu odešel, aby se vzápětí vrátil.

Po kontrole se totiž podle muže kontrolor obvykle vrátí, aby se prozradil a uhrazené zboží šel vrátit. To znamená, že jej obchodník musí vystornovat a dát „zákazníkovi“ zpátky peníze. Asi v sedmi případech to bylo pokaždé v pořádku, pak přišlo oněch nešťastných 22 korun.

Nevadí mu pokuta, ale její výše

„Nenapadáme pochybení, ale nepřiměřenost výše částky, abychom za 22 korun dostali 25 tisíc,“ vysvětlil obchodník, který chápe, že zákon dává jasná pravidla, výše částky se mu ale nezdá. Prodavačka, které se nepříjemnost stala, v trafice dál pracuje, Roman pro Blesk Zprávy uvedl, že nikoho nehodlá vyhazovat kvůli 22 korunám. Trafikant prý denně udělá i 6 tisíc úkonů, a tak má mnoho příležitostí udělat chybu.

„My jsme dali odpor, na to jsme byli na jednání u referentky na Finanční správě, tam jsme řešili, co se stalo a proč. Byli jsme vysvětlit situaci, která panuje, po měsíci dvou přišlo, že pokutu potvrzují. Měli jsme tedy další možnost - odvolání. To jsme podali už s pomocí právní firmy,“ podotkl muž. Roman tvrdí, že je z těch lidí, kteří se budou bránit až do samého konce.

Blesk Zprávy s Romanovým příběhem konfrontovaly také finanční správu. Ta se však ohání mlčenlivostí, ke konkrétnímu případu se odmítá vyjádřit s tím, že nemůže. Zdůrazňuje však, že výše „prohřešku“ není důležitá.

Finanční správa: Na částce nezáleží

„Pro uložení sankce není obecně rozhodující, v jaké hodnotě byly služba nebo zboží v rámci kontrolního nákupu pořízeny, ale intenzita porušení zákona. Je tedy rozdíl, jestli se jedná pouze o drobnou chybu v údajích na vystavené účtence, nebo o to, jestli účtenka byla vůbec vystavena a zda byly zaslány údaje o evidované tržbě do systému EET,“ uvedl pro Blesk Zprávy Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství a dodal:

„To je to, co kontrolory zajímá především. Nezaslání údajů do systému rozhodně nemůže být vnímáno jako bagatelní porušení, zejména v případech, kdy se jedná o opakované porušení zákona o evidenci tržeb.“

Rozhodnutí ohledně výše pokuty zohledňuje podle Heřtuse všechny relevantní skutečnosti a konkrétní okolnosti každého jednotlivého případu. Heřtus také tvrdí, že je posuzován způsob spáchání přestupku (např. porušování povinností je systematické a plánované), přitěžující okolnosti (jako recidiva) či polehčující okolnosti (poplatník účinně pomáhal při objasňování přestupku).



Podle Vandy Böhmové z podnikatelských odborů nejsou takto tučné pokuty vůbec výjimečné. „Podnikatelé se na nás obracejí, předpokládám, že jich je jenom zlomek. Zrovna před hodinou mi volal další pán,“ popsala pro Blesk Zprávy Böhmová s tím, že v poslední době šlo asi o pět případů podnikatelů, kteří jsou na tom podobně jako Roman Slavík.

Podnikatelské odbory: Nic nepodepisujte

„Myslím, že moc nevědí, co mají dělat, na úřadech se s nimi moc nechtějí bavit. A když se baví, tak jsou to oznámení, formuláře, a oni často jejich jazyku moc nerozumějí, je to na x stránek. Řešíme to tedy tak, že si obsílky a oznámení o pokutách od nich bereme a pak se v tom angažuje pan předseda,“ dodala žena.

„Musím podotknout, že jiné pokuty (podobné té, kterou dostal Roman Slavík) v podstatě nedostávají. Finanční správa si vytvořila vnitřní normu a točí se to kolem 10 tisíc, nebo je to výrazně výš,“ podotkl pro Blesk Zprávy předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek.

Bábek také zmínil, že odbory připravují pro podnikatele manuál, který bude kuchařkou jak se bránit pokutám. Ve třech bodech zmínil to nejdůležitější.

1. Nepodepisovat protokol.

2. K jednání mít právníka, nebo zástupce, třeba Podnikatelské odbory.

3. Vždy je podle Bábka zapotřebí podat odpor, nebo posléze odvolání a bránit se.

Předseda dále zmínil, že pokud se podnikatel nebrání všemi prostředky, které jsou dostupné, tak u soudu potom nemá žádné valné šance uspět. Podnikatelé se prý ozývají poměrně často a to už od loňského dubna, tedy teprve měsíc potom, co začala EET platit. „Je to standardní postup, je to taková bitva proti živnostníkům a podnikatelům,“ zmínil na závěr Bábek.