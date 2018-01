Stop povinné školce i přijímání malých dětí, žádá Klaus ml. Valachová: Jen laciné gesto

Povinný poslední rok ve školce je nesmysl, stejně jako povinné přijímání dvouletých dětí. Myslí si to minimálně předseda sněmovního výboru pro školství Václav Klaus (ODS) ml. Ten na konci ledna předložil novelu školského zákona, která by dvě změny, které prosadila bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD), zrušila. Za Klausův názor se kromě dalších poslanců postavila i část pedagogů sdružených v Pedagogické komoře.

„Přes 90 procent dětí stejně do mateřských škol chodí,“ uvádí poslanci v čele s Václavem Klausem v důvodové zprávě k novele školského zákona. K zavedení povinného posledního ročníku podle nich nebyl důvod a jediné, čeho zákon dosáhl, je zvýšení byrokracie v mateřských školách. „Veřejný zájem nyní panující novely byl snad opřen o integraci romských dětí a jejich přípravy na školní docházku, ale zde bohatě stačí osvědčené takzvané přípravné třídy,“ nešetří kritikou důvodová zpráva.

Mateřské školky nemají být státem organizovaný baby-sitting

Podobně poslanci v důvodové zprávě hodnotili povinné přijímání dvouletých dětí do školek. „Naše mateřské školky mají stále světovou úroveň. Máme tradici, metodiku, vzdělané pracovníky. Nicméně jde o předškolní vzdělávání, nikoli státem organizovaný baby-sitting,“ píší poslanci v důvodové zprávě. Masová přítomnost dvouletých dětí, tak jak je plánovaná od roku 2021, podle předkladatelů hrozí rozvratem současného systému.

Poslanci rovněž poukázali na to, že mateřská dovolená může být v Česku placená až do čtyř let věku dítěte. Zároveň upozornili, že jimi předložená novela by nezakázala přijímání dětí mladších tří let do školek, ale pouze by zrušila povinnost takové děti přijmout.

Pedagogická komora: Klausův návrh míří správným směrem, ale není dostatečný

Tímto návrhem si Václav Klaus vysloužil i podporu části pedagogů sdružených v Pedagogické komoře. Ti volají dokonce po tom, aby novela zkusila zrušit další části školského zákona, které se podařilo prosadit exministryni Kateřině Valachové.

„Návrh Václava Klause jde správným směrem, ale bohužel není důsledný, proto ho doporučujeme doplnit o další změny školského zákona, které by ustanovení o předškolním vzdělávání vrátily do původní podoby - například v případě přednostního přijímání pětiletých dětí do mateřských škol, bezplatného posledního ročníku v mateřských školách a přijímání dětí do přípravných tříd základních škol,“ vysvětluje předseda Pedagogické komory Radek Sárközi.

V tiskové zprávě rovněž uvádí, proč Pedagogická komora proti prosazeným změnám tak intenzivně vystupuje. Novely - podle vyjádření Pedagogické komory - s pedagogy nikdo neprobral. Jako příklad za všechny upozornili pedagogové na neslavný konec kariérního řádu. Ten nakonec nebyl přijat, jelikož petici proti němu podepsalo přes 21 tisíc učitelů.

Poslanci dostali i verzi novely připravenou pedagogy

Sárközi na dotaz odpověděl, že poslancům rozeslal i rozšířenou verzi jimi předložené novely, která by podle jeho slov důsledněji vrátila školský zákon do podoby před zásahy Kateřiny Valachové. Kromě toho se zástupci Pedagogické komory scházejí i s poslanci, kteří působí ve školském výboru a pochvalují si, že většina z nich je změnám nakloněna.

Zaměřit by se pedagogové chtěli především na inkluzi. U toho je ovšem podle Sárköziho třeba mnohem rozsáhlejších změn. „Je totiž založen na neodborném názoru, že speciálního pedagoga lze nahradit asistentem. Revize inkluze musí být především odborná,“ vysvětluje. Dodává, že pouhé přenastavení financí by mohlo mít ten výsledek, že ze škol zmizí odborní asistenti a učitel bude na péči o děti sám.

Zároveň vyslovil názor, že i v případě inkluze by byl návrat k původnímu stavu lepší než současná podoba inkluze. Dodává, že prvotním zájmem by mělo být zajištění toho, aby se dětem s mentálním postižením, nebo jinými závažnými diagnózami, vždy věnoval pedagog, který vystudoval školu, zaměřenou právě na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. „Vím, že Asociace speciálních pedagogů připravuje komplexní návrh změn, od něhož očekávám, že bude lepší než předchozí systém a mnohem lepší než je systém současný,“ dodal Sárközi.

Anketa má ukázat nepopularitu nových pravidel

Zároveň mají zástupci pedagogické komory domluvenou schůzku s ministrem školství Robertem Plagou. S ním chtějí mluvit o svých návrzích změn a řešení. Zároveň by mu chtěli předat anketu, kterou Pedagogická komora zpracovává. Její průběžná data pak ukazují na nespokojenost pedagogů.

Například s tím, že se osvědčil povinný poslední ročník mateřské školy, v ní souhlasí jen 22 procent respondentů. Necelá polovina respondentů pak zastává názor, že dvouleté děti do školky vůbec nepatří. Inkluzi pak odsoudilo skoro 90 procent respondentů ankety. A jen o málo lépe vyvázla reforma financování škol.

Ministr sám pak potvrdil, že je otevřený debatě o tom, zda je nutné ukládat povinné přijímání dvouletých dětí do základních škol. „Myslím, že terén a čísla dokazují, že to funguje i bez této tvrdé podmínky. Dnes z věkové kategorie dětí mladších 3 let, což představuje 100 tisíc dětí, MŠ navštěvuje 45 tisíc,“ odpověděl na dotaz Blesku Plaga.

Chápe, že povinnost přijímat děti mladší tří let měla pomoci rodičům v rychlém návratu do práce. Dodal ale, že by bylo lepší toto rozhodnutí nechat na zřizovatelích a iniciativě rodičů. „Možnost zařazovat děti mladší tří let do MŠ umožňuje školský zákon již nyní, a to v mateřských školách, které k tomu mají vytvořené personální, prostorové a hygienické podmínky a mají volné kapacity,“ dodal Plaga. Věří prý, že na místě, kde bude poptávka ze strany rodičů, vyhoví jí rozumný zřizovatel, aniž by mu to bylo povinně uloženo.

Valachová: Rušení novely je jen laciné gesto

Bývalá ministryně své kroky ale hájí. „Vyslyšení učitelů, ale i rodičů a dětí je jediná správná cesta,“ hájí se. Všechny změny prý konzultovala jak s asociacemi učitelů a ředitelů, odbory a především přímo s učitelkami a učiteli ve školách a na besedách.

Současný návrh Václava Klause ml., který by zrušil povinné předškolní vzdělávání a garanci míst pro dvouleté děti v mateřských školách po roce 2020, je podle Valachové pouhým politikařením. „Jejich zrušení je jen laciné gesto, které nic a nikomu nepřináší,“ opřela se do šéfa školského výboru.

Politici se podle bývalé ministryně nestarají o skutečné problémy lidí

„Neřeší skutečné starosti, což lidé od politiků očekávají – kam dát dítě do školky, jak je co nejlépe připravit na úspěšný start v první třídě,“ kritizuje snahu o zrušení části novel Valachová. Dodává, že stejně tak by zrušení novely neřešilo, jak zlepšit podmínky učitelům, kteří i bez zákona mají v mateřskách školách 40 tisíc dětí mladších 3 let. Upozornila rovněž na to, že v roce 2016 bylo v českých školkách dokonce 10 tisíc dětí mladších dvou let.

„Obě zavedená opatření, včetně povinného předškolního vzdělávání, se navíc podle průzkumů těší většinové podpoře veřejnosti,“ dodala Valachová na závěr své obhajoby. Nové vedení ministerstva školství by se podle ní mělo naopak zaměřit na to, aby více pomohlo naladit praxi tak, aby byla příznivá pro děti, rodiče i učitelky a učitele.