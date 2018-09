Vrtulník smrti pilotoval bohatý kamarád Kajínka! Růžovou limuzínou vjel na Karlův most

Při středeční tragédii přišli o život čtyři lidé, pilot a tři cizinci, podle webu Tn.cz šlo o Thajce, mezi nimiž byla i jedna žena. Jak zachytil svědek na videu, vrtulník chaoticky manévroval v nízké výšce a podle očitých svědků se nad budovou „zastavil“ a následně během vteřin propadl střechou malé výrobní haly. Na místo během několika minut dorazily záchranné sbory. Čtyřčlenné posádce však již nebylo bohužel pomoci.

Na halu v Plzni spadl vrtulník: Čtyři mrtví! Zastavil se, pak vrávoral a spadl, popsali svědci

Pilotem vrtulníku měl být podle našich informací majitel aviatické firmy Bohumil D. S tím se důvěrně znal omilostněný vrah Jiří Kajínek. Ten letěl vrtulníkem několikrát s Bohumilem D. na střelnici, na konci dubna si spolu zaletěli například do Klatov. „Nemám zbrojní průkaz, ale když ho má kamarád, tak si můžu pod jeho dohledem zastřílet na střelnici. Takže už jsem to několikrát využil,“ řekl Blesku letos v květnu Kajínek.

Právě Bohumil byl první, kdo Kajínkovi dopřál jeho první let v životě. Kajínek před tím seděl 23 let v kriminále a dříve jako mladík vrtulníkem nikdy neletěl. „Byl jsem z toho letu hodně nadšený,“ povídal tehdy Blesku.

Měl narozeniny, a tak si projel v limuzíně Karlův most! Za tu srandu to stálo

„Teď jsem se to dozvěděl. Je to hodně smutný, je mi to moc líto. Vůbec ale nevím, co se tam stalo,“řekl Blesku Kajínek. „Poznal jsem ho jako strašně schopného člověka. Byl to velký optimista, moc příjemný člověk. Byl hodně velkorysý a hodně pracovitý a uměl si užívat života. Opravdu schopný člověk,“ řekl o svém kamarádovi Kajínek.

Bohumil D. se měl krátce před nehodou vrtulníku prohánět po Plzni ve svém nově zakoupeném vozu. Jeho extravagantní chování může jen potvrdit skutečnost, že vlastnil také růžovou limuzínu, v níž se na své narozeniny v roce 2015 prohnal po Karlově mostě.

Tehdy slavil s partou boháčů, kterou nenapadlo nic jiného než tento "grandiózní kousek". Jen co najeli na památku ze 14. století, byla jim v patách policie. Za volantem ho však nepřistihla a Bohumil všechna obvinění odmítl. Na místo se během několika minut tehdy dostavil i jeho právník.

Celá záležitost skončila jako přestupek, ale muži hrozila pokuta až 50 tisíc korun a zákaz řízení.