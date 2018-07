»Král autobusů« (†63) se zřítil s vrtulníkem: Skrýval bolestné tajemství!

V sobotu krátce před sedmou hodinou večer se Marián Troliga chystal vzlétnout se svým vrtulníkem. Ve vzduchu byl však jen pár minut. Podle informací Pluska.sk byl slyšet kvílivý zvuk, po kterém následovala rána. „Z neznámých důvodů sesedl na zem a po několika minutách vzlétl. Za chvíli jsme věděli, že je zle. Vyběhl jsem na balkon a viděl jsem v bramborech trosky stroje. Bylo to hrozné,“ řekl jeden z obyvatel města. „Nejednou jsem tu viděla toho pána létat. Barva jeho vrtulníku byla nepřehlédnutelná. Nehoda nás vyděsila. Nechceme ani pomyslet, co by se stalo, kdyby letěl na opačnou stranu a zřítil se na naše domy. Byl večer a skoro všichni obyvatelé naší ulice byli doma,“ dodala jeho manželka. Vrtulník se zřejmě zamotal do drátů elektrického vedení. Obyvatelé Velkého Šariše i okolních měst se tak ocitli bez elektřiny.

Zemřel král autobusů: Marián (†63) se s vrtulníkem zamotal do drátů. Pád natočily děti na video

„Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že vrtulník se pravděpodobně zamotal do drátů, což způsobilo jeho následný pád,“ uvedli hasiči na svých stránkách. Nicméně příčiny nehody se stále vyšetřují. „Příčiny nehody jsou ve stádiu vyšetřování. Na místo kromě všech složek Integrovaného záchranného systému byl přivolaný i Letecký a námořní vyšetřovací útvar. Je to běžné při nehodách tohoto typu,“ uvedla prešovská krajská policejní mluvčí Jana Ligdayová.

Marián Troliga byl na Slovensku známý jako majitel firmy Troliga bus. Ovšem kromě toho se snažil pomáhat i nadějným sportovcům. Sám byl úspěšným sportovcem. V závodech silničních motocyklů se stal mistrem Československa. Známý podnikatel však celý život neměl na růžích ustláno. „Po smrti rodičů se staral o Mariána bratr. Mladý chlapec však úlohu otce nezvládl, jediným řešením byl dětský domov. Proto byl štědrý nejen k nejbližším, ale i k cizím lidem. Chtěl jim dopřát to, co se jemu jako dítěti nedostalo. Všechno čeho v životě dosáhl, byly výsledky jeho pracovitosti, usilovnosti a snažení,“ řekl jeho obchodní partner Miro.

Snažil se pomoci hlavně dětem, a proto se rozhodl postavit nový zimní stadion v Prešově, do kterého hodlal investovat neuvěřitelné 4 miliony eur! „Ten stadion měl být jakýmsi poděkovaním za život a zdraví jeho syna Tomáše. Ten měl jako nadějný hokejista v roce 2007 vážnou dopravní nehodu. Nechybělo málo a byl by přišel o nohu. Marián to velmi těžce snášel. Naštěstí se mladík z toho dostal. Dokonce se v tom stejném roce vrátil zpět k hokeji,“ řekl pro Pluska.sk Štefan.

VIDEO: Pád vrtulníku na Slovensku