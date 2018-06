Patrika (†20) převezli do nemocnice s bolestí břicha. Zemřel, když čekal na zákrok

Co se ve skutečnosti stalo? Smrt Patrika Švece (†20) ze slovenských Nových Zámků, který vydechl naposledy o posledním květnovém pondělí, vyvolává bolestné vzpomínky a otazníky. Patrikova máma Mária si myslí, že za jeho smrtí může stát nerozhodnost lékařů, kteří v osudný den sloužili. Rozdílné názory mají i primáři oddělení, na kterých Patrik prožil poslední minuty života.

„Syn měl Crohnovu chorobu, tedy vážné zánětové ochoření trávicího traktu, které mu zjistili v roce 2017. V nemocnici v Nitře ho operovali třikrát a po propuštění byl doma asi sedm týdnů. Cítil se velmi dobře,“ vzpomíná utrápená Mária pro web Pluska.sk.

Tehdy ještě netušila, že za pár dní obejme svého Patrika naposledy. Stav mladého muže se zhoršil v noci z neděle na pondělí. Rodina ho se silnými bolestmi břicha narychlo převezla do novozámecké nemocnice.

Podle informací webu byl Patrik nejdřív přijatý na chirurgické oddělení, kde měl jevit zápal pobřišnice způsobené bakteriemi tlustého střeva, zřejmě způsobené jeho prasknutím a vytékáním tekutiny do dutiny břišní.

Následně byl přeložen na jednotku intenzivní péče. Protože hrozilo selhání důležitých orgánů, lékaři na ARO ho začali připravovat na operaci. Té se však už nedožil. Podle zdroje webu ji kompetentní zdravotníci příliš dlouho odkládali.

Patrik zemřel během anestézie, při níž čekal na operaci, která mu měla zachránit život. „Pacientovi selhávaly životní funkce, udělali jsme mu všechna nutná vyšetření a z naší strany byl k operaci připravený,“ řekl primáš ARO Štefan Krbila.

„Pokyn na její začátek musí dát chirurg. Proč se s ní nezačalo dřív, to není otázka na nás. Opakuji, když ještě žil, tak mohl jít, protože na ni byl připravený,“ dodal. Odlišný názor má však primář chirurgického oddělené Imrich Matuška.

„K nám přivezli pacienta s příznaky zápalu pobřišnice, ale i těžkého šokového stavu. Takového pacienta není možné okamžitě položit na operační stůl, proto byl přeložený na ARO, aby ho tam nejlépe připravili na operaci, aby ji vůbec zvládl," vysvětluje Matuška.

„Skonal ještě během anestézie, takže okamžitou operaci by určitě nepřežil. Po medicínské stránce jsme chybu určitě neudělali a jednali jsme absolutně správně. Chtěli jsme ho operovat ihned, ale nebylo to možné,“ pokračuje. Právě proto rodině doporučil, aby si nechali udělat pitvu. Jasný názor na to, zda operace byla provedena včas, nemá ani vedení dotyčné nemocnice.