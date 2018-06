Tyran prostitutek Miroslav Ch. znásilňoval a bil i těhotnou: Krátce předtím ho pustili z léčebny

Oním mimořádně nebezpečným násilníkem je podle serveru iDnes.cz Miroslav Ch. (48). Oběti si vybíral mezi prostitutkami, které si bral do svého auta a tam je mučil. Fackoval je, tahal za vlasy, bil je do obličeje a mlátil je lokty. Držel je pod pohrůžkou smrti, znásilňoval je bez kondomu a některé z nich i okradl.

"Jestli mi to neuděláš, tak tě rozsekám!“ křičel prý na Žanetu. Ta mu z auta utekla po čtyřech hodinách útrap. Jinou prostitutku zatáhl do auta a ubližoval jí a znásilňoval i přesto, že mu říkala, že je v 6. měsíci těhotenství.

Policistům se ho v dubnu podařilo dopadnout i podle identikitu, který napadené ženy sestavily. Při výslechu přiznal, že si ženy do auta bral, popřel ale, že by jim ubližoval. O prostitutkách ale hovořil jako o "dnu společnosti" či "spodině". Navíc policii nebyl násilník zcela neznámý - v minulosti byl souzen za podobné činy v Plzni i Českých Budějovicích.

V roce 2006 dostal trest 11 let, krátce po odbytí 7 let ve vězení byl propuštěn na podmínku a přesunul se do ústavu. Odtamtud byl v lednu loňského roku propuštěn - podle lékařů se jeho stav natolik zlepšil, že bude stačit ambulantní léčba. Už v březnu napadl další ženu - policie ho nakonec obvinila ze zločinů na devíti ženách!

Server iDnes.cz poukazuje na fakt, že toto není ojedinělý případ - stačí si připomenout vražedkyni ze Žďáru, která byla po útoku v Havířově v léčebně. Po propuštění zabila ve Ždáru šestnáctiletého Petra. V jiném případě se jednalo o muže, který znásilnil šestiletou holčičku. Po pár letech ve vězení a v léčebně, ze které byl propuštěn do ambulantní léčby. Po pár letech znásilnil další dívku.

„Ano, může se stát, že je někdo propuštěn do ambulantního léčení, protože všechny okolnosti nasvědčují tomu, že je to správné rozhodnutí, ale on to nezvládne. Každý takový případ společnost právem těžce nese,“ uvedla prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. „Jenže nemůžeme každého nechat zavřeného v ústavu."