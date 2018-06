Otec (†30) se zabil skokem z 15 metrů. Tři dny žil na letišti poté, co ztratil letenku domů

Celá událost se stala před zraky šokovaných britských turistů, kteří s sebou měli vystrašené děti, které nechápaly, co se děje. Andrew se poté, co v zemi strávil nuceně tři dny, které prožil pravděpodobně celé na letišti, velmi těšil domů. Když však nastoupil do letadla aerolinek Jet2, dostal se do sporu s jeho posádkou, které se nezdál jeho vzhled.

Podle svědků traumatizující události bylo zřejmé, že Andrew strávil na letišti delší dobu. „Nevypadal zrovna nejlépe. Jeho oblečení bylo dost špinavé,“ řekl Daily Mirroru turista z Hertfordshiru. „Byl špinavý. Byla tam jedna paní, která říkala, že ztratil letenku a snažil se dostat domů,“ dodala žena z Watfordu. Poté, co byl Andrew vyhozen z letadla, se rozhodl k zoufalému činu. Záhadná smrt krásné Iriny (†18): Co se dělo před skokem z balkonu internátu?

Rozběhl se a proskočil sklem chránícím balkon. Podle některých výpovědí mu sklo v pádu nejdřív zabránilo, ale muž skočil znovu. Spadl z patnáctimetrové výšky a poté zůstal ležet na zemi při vědomí. K muži nejdříve přiběhla zaměstnankyně Thomas Cook Airlines. „Když jsme s ní pak mluvili, prohlásila, že jí řekl, že chce se vším skončit. Nevěděla však, co tím myslel,“ řekla svědkyně.