Tajemný vzkaz kamarádky pašeračky Terezy: Bude venku dřív, než si všichni myslíte!

Michaela J., která se s Terezou a její kamarádkou Simonou údajně zná z jejich působení ve Švýcarsku, kde měly pracovat jako společnice, na svém Instagramu vzpomínala na dovolenou, kterou se zadrženou blondýnkou prožila.

"Přesně před rokem jsme jely na dovču do Itálie. Ty vo*e, to byla jedna velká party, já nechápu doteď," napsala ke společné fotce a přidala několik historek o dovádění na pláži, v autobuse, ale i konfliktu, který mezi nimi proběhl.

Na ulici vedrem umírají lidé, vězení se mění v peklo: Pašeračka Tereza se chladila a dirigovala právníky

Na konci vzkazu pak Michaela vyjádřila naději, že se s kamarádkou znovu shledá, a to velmi brzy. "Ne, já jen, až se budeš dívat na Instagram, tak ať mi neřekneš, že už nejsem kamojda, že jsem si nevzpomněla. Tak letos jsme to nestihly už, tak další rok pojedeme znova... kam teď?" napsala.

Mohlo by to být obyčejné vyjádření podpory, kdyby Michaela v komentářích pod příspěvkem neutvrzovala diskutující, že ví víc. Když jí totiž jedna ze sledujících napsala, že si myslí, že s Terezou rozhodně už nikam nepojede, odepsala: "A já VÍM, že dřív než si všichni MYSLÍTE." V tom ji podpořila další kamarádka."Pojedou spolu určitě už brzo. Musela bys vědět, jak to doopravdy je," dodala tajemně.

U pákistánského soudu to přitom pro Terezu příliš nadějně nevypadá. Za pašování devíti kilogramů heroinu jí hrozí až 14 let za mřížemi. Věřit může ale v to, že by si trest v případě odsouzení mohla odsedět v Česku. Ministerstvo spravedlnosti se v březnu nechalo slyšet, že bude usilovat o uzavření dohody o vydávání vězňů, kterou s Pákistánem dosud nemáme.

Co napsala Tereza H. Blesku z vězení? Dopisy najdete v galerii