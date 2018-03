Noční jízda opilé partičky se změnila na horor: Youtuber natočil pád mladého muže z fontány

Mladý muž zde posilněn zřejmě pořádnou dávkou alkoholu vylezl na vrchol jedné z fontán. Spoře oděný se snažil upoutat přátele na parodování slavného filmu Titanic. Vzápětí za ním vyšplhal i další z přihlížejících. Neštěstí číhalo za rohem. Oba muži z fontány spadli.

Pád se podařilo zachytit

Youtuber, který se k celému incidentu připletl jen náhodou, vysílal celý incident na svém Instagramu. Na kameře lamentuje nad chováním mladíků. „To nemyslíš vážně. Ne, prosím nespadni. Takto lidi umírají. To jsou ko*oti! Doufám, že nespadnou!“

Než stačil tato slova dopovědět, oba mladíci se z vrcholku fontány zřítili. Jeden z mladíků spadl přímo na hlavu. Podle následného vyjádření youtubera přijela okamžitě záchranka. „Měl krvácivé poranění hlavy, ale byl při vědomí. Posádka ho po ošetření převezla do nemocnice,“ řekla k případu mluvčí bratislavské záchranky Alena Krčová.

„Nevěděl jsem, co mám dělat. Jeho kamarádi mě začali tahat pryč. Bylo to hrozné. Jeden z těch kluků si sundával tričko a snažil se zastavit to krvácení,“ prozradil v emotivním videu Donatolive. Mladíci pocházeli pravděpodobně z Anglie.