Peklo za mřížemi: Chybně odsouzený Tomasz Komenda (42) promluvil o šikaně v base

Tragický omyl a léta utrpení. Příběh nevinného Poláka, který strávil celých osmnáct let ve vězení za zločin, který nespáchal, dojímá svět. Už je více než dva týdny na svobodě, nyní promluvil o krušných chvílích, které si musel vytrpět.

První dny na vytoužené svobodě strávil Tomasz u rodičů. „Ještě mi to nedochází, ještě jsem plný adrenalinu. Potřebuju čas, aby to ze mě opadlo a uvědomil jsem si, kým jsem,“ řekl čerstvě osvobozený Polák.

Takřka polovinu života strávil šikanován ve vězení za zločin, který nespáchal. Komenda byl usvědčen ze znásilnění a vraždy patnáctileté Malgorzaty, která zmizela cestou z diskotéky. Soud rozhodoval narychlo, pod tlakem veřejnosti a celý proces provázela řada chyb. Nevinný Komenda seděl v base s nejhoršími zločinci a zažil otřesné zacházení spoluvězňů i dozorců.

„Byl jsem pokládán za pedofila, a to nejen odsouzenými. I dozorci na mě plivali. Musel jsem to přijmout.“ Rychle se naučit, jak přežít v džungli kriminálníků, bylo doslova otázkou přežití. „Když jsem dal na zem bosou nohu, polili mi ji spoluvězni vařící vodou. Bylo to ponaučení.“ Těžká šikana byla na denním pořádku.

Jeho pobyt za mřížemi byl utrpením pro celou rodinu. „To nebyl jen rozsudek mého bratra… Pro něj to bylo něco strašného, ale to rozhodnutí zničilo celou naši rodinu,“ uvedl Tomaszův bratr Krzystof. Celá rodina se bála, že se Tomasz z vězení nevrátí živý. „Veřejnost nám dávala najevo, že jsme rodina zvrhlíka, vraha, nemravy. Ukazování prstem, to byl náš každodenní život,“ dodal.

Bojím se o něj, život se pro něj zastavil. Čas plynul, ale on u toho nebyl, doplnil Krzystofa starší bratr Gerard. Rodina teď Tomaszovi pomáhá s návratem do společnosti a normálního života. Mnoho věcí je pro něj naprostou novinkou nebo je viděl jen z televize. Pomalu se mu daří očistit své jméno.

VIDEO: Hádka vězňů skončila smrtí!