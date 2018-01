Zoufalí rodiče pohřešované Alice (13): Dceři poslali šifru! Porozumíš jen ty, vzkazují

Školačka odešla z domova v pátek, do školy nedorazila. Dopoledne údajně odjela autobusem do Prahy, zpět se už nevrátila. „Existuje možnost, že dívka vystoupila po cestě zpět v Lounech nebo Chomutově a pracujeme i s verzí, že zůstala v Praze,“ uvedla Alena Bartošová. Pátrání je celostátní.

Rodiče napsali Alici dopis a zveřejnili jej prostřednictvím médií. Prosí v něm, aby dívka přišla v určitou hodinu na konkrétní místo, kde budou čekat.

Alice (13) zmizela cestou z Prahy: Do autubusu nastoupila, domů nedojela

Dopis zveřejňujeme na přání rodiny bez jakýchkoli zásahů:

Vzkaz pro Aličku od mámy a táty.

Ájo, víme, že tomuto vzkazu porozumíš jen ty, protože jsi moc chytrá. Poslouchej: slova Kurta Kobaina na zdi nad hlavou už teď neplatí. Už nám vše došlo. Jde to i jinak, znovu a líp. Pojď prosím, setkáme se jen my tři. Poslouchej: budou to dvě místa v jednom dni a dva různé časy.

Bude to den, kdy jsi se ještě nedávno učila fyzicky bojovat.

První místo: bude tam, kde jsi spojena s dědou s červenou kudličkou. Jdi tam, kde jste sami s dědou dělali zakázané (nahoru a dolu, kde můžou být pavouci). V tolik hodin, jako je našemu Čikovi. Budeme čekat hodinu jen my dva.

Druhé místo: TEN SAMÝ DEN: Bude to ve městě, kde jsi loni v létě za zvuku hlasité hudby potkala roztomilého černouška. Sejdeme se na místě, kde nám v létě jeden kluk při naší hádce vysvětlil, co by nás čekalo, kdybychom se vydali špatnou cestou.........pamatuješ? Byl trochu opilý a chtěl ode mě podpis. Budeme tam přesně v tolik hodin, v kolik ti jednou týdně začíná hodina s nejoblíbenější a nejbláznivější důchodkyní. Budeme tam čekat hodinu jen my dva. Přijď a pak už to všichni tři zvládneme.

Jak jsi jednou řekla, nemá cenu v sobě držet nenávist. Už to víme a najdeme společnou cestu.

Alí, budeme tam na tebe čekat, táta a máma.

David (15) nepřišel do školy a má vypnutý mobil, hledá ho policie

Popis pohřešované Alice:

Dívka je hubená, vysoká 155 až 160 centimetrů. Má zčásti vyholenou hlavu, vlasy modrofialové barvy, nosí výrazné modré čočky a v uchu má piercing.

Cestou do Prahy měla mít pohřešovaná na sobě černé oblečení, na bundě pruh maskáčoviny , později mohla mít oblečení modré barvy. Její telefon je nedostupný, naposledy o sobě dala vědět rodině v pátek ráno. Informace o Alici Jelínkové přijímá policie na lince 158 nebo na jakékoliv policejní služebně.