Manžel ubodané prodavačky z Liberce: Zhroutil se mi celý svět

Manžel zavražděné prodavačky přišel do Čech před deseti lety z Vietnamu. Z počátku tu pracoval jako stavební dělník, poté měl stánek se zeleninou, a když vydělal dost peněz, pronajmul si obchod s potravinami. Před třemi lety za ním mohla přicestovat i jeho manželka, oběť hrůzné vraždy v Liberci. Brutální vražda prodavačky v Liberci: Policie dopadla podezřelého!

K tragédii došlo v pátek dopoledne v prodejně potravin v liberecké části Vratislavice nad Nisou. Žena zemřela po útoku nožem. Pachatel vážně pobodal i zákazníka, který se prodavačku patrně snažil bránit.

"Čechy se staly naším druhým domovem, byli jsme tu spokojení. Naše děti za námi chtěly přijet a teď? Zhroutil se mi celý svět," uvedl uplakaný muž pro TV JOJ. "Co mi to udělali? Byl to nejhodnější člověk, nikomu by neublížila, bez ní se mi nechce žít," doplnil.

Tragédii si nedokáží vysvětlit ani místní. Prodavačka byla v okolí velmi oblíbená a lidé sem nechodili jen nakupovat, ale i poklábosit. Navíc prodávala jídlo i na dluh. "Doufám, že vraha policisté brzy chytí. Čím si pomohl? V pokladně bylo pár set korun a on kvůli tomu vraždil?" ptá se manžel. Brutální vražda v Liberci: Lupiči ubodali prodavačku, jsou na útěku!

Příbuzní, známí i místní si oddychli, když policisté v sobotu oznámili, že podezřelého muže dopadli. Zatím ale nebyl z ničeho obviněn a více informací bude sděleno až v následujících dnech.