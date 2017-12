Pohřeb Davida (†29), kterého zastřelil myslivec: Obětoval život pro přítelkyni

Davida uložili k poslednímu odpočinku zhruba ve stejný čas jako myslivce Jana (†61). Poslední sbohem myslivci, kterého všichni považovali za pohodového a veselého člověka, přišlo dát asi 150 lidí. Obzvlášť těžce smuteční obřad nesla jeho sestra, která ho celý proplakala. „Udělal něco strašného, co se nedá odpustit, ale znal jsem ho velmi dobře, proto se sluší přijít se s ním rozloučit. Co se stalo, se nemělo stát,“ konstatoval pro portál Pluska.sk známý myslivce. David (†29) skočil do rány, aby zachránil přítelkyni: Drsný vzkaz střelci od přátel!

Poslední sbohem Davidovi (†29) přišlo dát asi 500 lidí, z nichž se mnozí neubránili slzám. Žalem zdrcenou Davidovu maminku museli dokonce podpírat manžel a syn Patrik. „Taková hrozná smrt mladého člověka je těžko pochopitelná. Davídek bude všem chybět. Jeho rodičům, bratrovi, jeho lásce Nikolce a také kamarádům. On už bude navždy jen v jejich srdcích a vzpomínkách,“ uvedl kamarád.

Přítelkyně Nikolka ale na smutečním obřadu chyběla. Nedoporučili jí to lékaři kvůli nepříznivému zdravotnímu stavu. „Ať shoří v pekle,“ vzkázala střelci z nemocničního lůžka. „Byl jako můj syn. Těšil jsem se, že jsou spolu šťastní, protože David byl velmi pracovitý chlapec a dcerku měl velmi rád. Bohužel nesmyslným činem je to všechno už nenávratně pryč,“ řekl se slzami v očích Nikolin otec Imrich, podle kterého spolu Nikola a David byli velmi šťastní a plánovali koupi bytu a založení rodiny. „Bohužel, už se jim nic z toho spolu nesplní,“ dodal. Ať skončí v pekle, vzkazuje Nikola Janovi (†61), který jí zabil přítele Davida (†29)

Co se stalo?

Slovenským Hurbanovem v pátek ráno otřásla střelba v jednom z místních klubů. Myslivec Jan (†61) si po hádce s mladičkou servírkou Nikolou (21) vzal dvě zbraně a vrátil se do podniku, kde začal střílet. Nikolu postřelil do levé strany hrudníku, Davida trefil nejdříve do nohy a potom ho při útěku střelil chladnokrevně do hlavy. Útočník následně obrátil zbraň proti sobě.