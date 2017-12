Podrobnosti pornoskandálu v kostele! Pro sadisty a masochisty znesvětili tři chrámy, tvrdí sexuoložka

Vyzývavě oblečená blondýna vchází do katedrály sv. Mikuláše v Prešově, následně se objeví před oltářem. To je však interiér již jiného kostela. Jde o chrám sv. Jana Křtitele v Prešově. Na záběrech žena ukazuje odhalený zadek, prsa a pak mnohem více. Poté se k ní přidá obnažený muž a přímo mezi lavicemi na to vlítnou.

Aktéři se neštítili natáčet pornoscénky i v řeckokatolickém chrámu, kde se nachází kopie turínského plátna. Celkem tak znesvětili hned tři kostely v Prešově. Jejich troufalost šokovala i prešovského arcibiskupa Jána Babjaka, který byl dle svých slov "velmi překvapený a zhrozený". Církev už podala trestní oznámení a případem se zabývá policie.

Skandální nahrávka šokovala i místní, kteří si myslí, že aktéři nemají všech pět pohromadě. Podle odborníků ale nutně nemusí trpět nějakou sexuální úchylkou. Uznávaná slovenská sexuoložka v tom vidí spíše tvrdý konkurenční boj pornoprůmyslu. "Na straně výrobce to může být nováček, který chce zaujmout. Na straně konzumenta to mohou být sadisté nebo masochisté, ale také častý konzument, který chce zažít něco nového," vysvětlila TV JOJ sexuoložka Danica Kleinová.