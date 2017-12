Otec od rodiny se oběsil na Štědrý den! Mrtvého ho našel 12letý syn.

Na Vánoce se těší jak velcí, tak malí. Jsou to svátky, kdy se má sejít celá rodina a posedět u štědrovečerního stolu. Ovšem rodině ze Spišské Belé vánoční svátky už navždy budou připomínat tragédii, která se odehrála minulý rok. Na Štědrý den jejich otec spáchal sebevraždu. Oběsil se na vchodových dveřích, kde ho našel jeho dvanáctiletý syn!

Obrovskou tragédii zažila minulý rok o Vánocích rodina ze slovenské Spišské Belé. Přesně na Štědrý den přišla o otce, který spáchal sebevraždu. Oběsil se na vchodových dveřích, kde jeho tělo našel dvanáctiletý syn Erik. „Tady zemřel otec. Na těchto dveřích. Ráno jsem se vzbudil, dělal jsem si kávu. Bratr šel na záchod. Otevřel dveře a už jsem jen slyšel křik, že otec se nám oběsil. Vyběhl jsem zpoza něho, zdvihl jsem ho a křičel jsem na Dominika, ať mi přinese nůž, že ho odříznem. Odřízli jsme ho, položili jsme ho tady na zem, dali jsme mu dolů šňůru z krku, ale už měl jen křeče v rukách,“ řekl TV JoJ nejstarší syn Kristián.

Vdova Martina tak zůstala na pět synů sama. Martině navíc po narození nejmladšího syna zjistili rakovinu. Rodina žije v otřesných podmínkách v malém bytě. „On mi někdy v srpnu, když byl v nemocnici, volal, že tento rok dostaneš krásný dáreček pod stromeček. Už to měl naplánované dopředu. Vánoce jsme celé proplakali,“ řekla nešťastná Martina. „Život s ním byl dobrý i zlý. Z každé práce ho vyhodili kvůli alkoholu. Popíjel, vymýšlel si nemoci a já jsem chodila do práce. On měl psychoafektivní poruchu, ale bohužel, léky nebral, ale pil,“ dodala. Rodině v tíživé situaci se rozhodl pomoci Vilo Rozboril v pořadu Sedmé nebe.