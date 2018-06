K hrůznému činu došlo ve středu u přírodního jezírka v lokalitě Lomeček. Podle deníku Právo, který o případu informoval, se násilník (34) s mladší cizinkou znal z práce. Muž ženu k jezírku vylákal pod falešnou záminkou, že jí ukáže chatu, kterou by si s manželem mohla pronajmout. Na místě jí ale vzal telefon, hodil ho do vody a pak ji se slovy, že dnes zemře, napadl.

Pachatel ženu násilně svlékl, svázal jí ruce i nohy a přelepil oči. Poté ji brutálně znásilnil, přičemž jí ještě mlátil pěstmi do obličeje, kousal ji a štípal po celém těle. Hrůza trvala bezmála dvě hodiny, pak muž ženu rozvázal a odešel.

Policie násilníka zatkla a obvinila ze znásilnění, k činu se přiznal. „Tvrdil, že si chtěl vyzkoušet, jestli by ho sexuálně vzrušovalo svázat a ponižovat ženu,“ řekl Právu soudce Jan Kasal.

Soud následně pachatele v pátek poslal do vazby. „S ohledem na to, že nejspíš trpí nějakou sexuální poruchou a bude třeba jej nechat zkoumat znalci, by mohl být jeho pobyt na svobodě nebezpečný a hrozilo, že by mohl podobný útok zopakovat,“ dodal soudce.